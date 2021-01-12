Недорогие сигары: особенности и преимущества

Сигара имеет много отличий от обычной сигареты. Но не всем по карману попробовать на вкус истинный дорогой табак. Исправить ситуацию можно при помощи недорогих аналогов. На рынке табачных изделий представлен широкий выбор сигар, которые по качеству немногим уступают элитным дорогим вариантам.

Чем отличаются и как правильно выбрать хорошую сигару

В отличие от обычных сигарет, эти табачные изделия имеют:

● больший диаметр;

● насыщенный вкус табака;

● оболочку из ферментированных листьев;

● приятный аромат.

Сигареты более доступны в цене, так как для их производства используется недорогое сырье и оболочка из бумаги. Для начинающих почитателей сигарного досуга есть более доступный ценовой сегмент. Можно не тратить много денег на приобретение премиального продукта, а попробовать недорогие сигары, которые имеют характерный вкус и запах. На вид они ничем не отличаются от дорогих. Их продают поштучно или в упаковках по 5, 10, 25 или 50 шт. Производители недорогих табачных изделий этого класса стараются соответствовать характеристикам дорогих сигар.

Классификация

Сейчас на рынке представлены сигары самых разных размеров, видов и цветов. Но существует общепринятая базовая классификация: прямые и фигурные. Первые имеют строго цилиндрическую форму, сюда относятся форматы:

● Piramide;

● Churchhill;

● Minuto;

● Corona Grande и другие.

Фигурные чаще всего изготавливаются конусовидными или Perfecto, но встречаются другие, более экзотические варианты, например, Кулебра.

Важнейшим фактором классификации сигар является их калибр, или диаметр. По этому параметру табачные изделия делятся на следующие категории:

● тонкие;

● средние;

● толстые.

К тонким относят табачные изделия до 39 калибра, к толстым причисляют варианты больше 45 размера, все остальные – это средняя категория.

Преимущества недорогих сигар

Сегодня в табачных магазинах представлен большой выбор качественных и недорогих сигарных изделий. Покупка таких доступных каждому товаров дарит следующие преимущества:

● возможность насладиться утонченным ароматом качественного табака;

● приобщение к элитарной субкультуре сигарных любителей;

● снижение объема употребления обычных низкокачественных сигарет.

Несмотря на все плюсы, нужно помнить, что недорогие сигары подарят положительные эмоции только в том случае, если покупать их в проверенных магазинах.