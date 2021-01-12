Бекболат Тлехан снова натянул свои струны и страну

За свою долгую и прибыльную политическую карьеру латентный ваххабит Бекболат Тлеухан редко задумывался о ее скором закате. Для Тлеухана Бекболата все казалось вечным и незыблемым. Еще бы… Все семейство Тлеуханов устроились по жизни лучше некуда, а деньги Кайрата Сатыбалды и других правоверных дают возможность жить не широкую ногу, час от часу делая громкие и малозначимые заявления, пишут журналисты издания Казахстан Сегодня. Но время не стоит на месте и вечный огонь коррупции частенько передается по эстафете. Принять ее должен был сынишка Бекболата — Мейрам Тлеухан. Но после крайне неприятного инцидента с российским бизнесом и гражданством супруги Мейрама — Тогжан Кожалиевой все пошло прахом… Вся надежда опять на отца многодетного семейства — Тлеухана-старшего. И скорее всего, это последний срок 47-ого номера Тлеухана Бекболата Қанайұл, который числился третьим с конца среди 49 кандидатов по центральной партийной квоте Нур Отана.



Мы же напомним читателям о подвигах Бекболата Тлеухана и его незыблемом авторитете среди… Сложно сказать среди кого. Но эти люди где-то обязательно есть. Всегда есть любители популизма и радикального ширпотреба.

Тлеухан Бекболат избрал для себя, еще вполне молодого человека, карьеру ископаемого. Что-то вроде вируса-квартируса, который всю жизнь проработал экспонатом в музее, пока не облысел и не был списан. Конечно сам депутат от партии Нур Отан так о себе не думает. Но мы, как его добрые товарищи обязаны раскрыть ему глаза: для молодого политика Бекболат Тлеухан слишком стар, для старого — слишком второстепенен.

Такая рецензия врядле поможет Бекболату Тлеухану удержать достаточный уровень доходов, обеспечивающий его не лишенный лоска образ жизни. В пост-Назарбаевский период, который можно считать уже наступившим, Бекболат Тлеухан в том виде, в котором он есть, не будет востребованным. Вся магия Тлеухана базировалась в конечном счете на личных отношениях с Елбасы, а не каких-то его золотых качествах.

В 2012 году депутат мажилиса Республики Казахстан, член политбюро партии Нур Отан, бывший заместитель министра культуры, Бекболат Тлеухан давал необычное интервью. Из него многие сделали неправильные выводы, к примеру, о том, что насквозь религиозный Бекболат пропускал намаз и не участвовал в крайне чтимом «восстании 1986 года».

Это — самые неправильные выводы. И самые неважные в этом интервью. А правда в том, что это интервью — настоящий шедевр драматургии. В небольшом бюджете вложилось столько таланта. И пусть все выглядит достаточно местечково, но виден потенциал. Нужно делать ремейк, с тем же ведущим актером.



Дядя Бекболат, вы плохой дядя?

Итак, премия за лучший сценарий отходит сочинителю вопросов для Бекболата Тлеухана. Чего стоит например вопрос «придерживаетесь ли вы экстремистских взглядов»?

С точки зрения экстремиста, даже террориста, к примеру, единственный ответ — нет. Террористы считают себя борцами за свободу, справедливость, демократию, порядок, нацию, права животных, ________ /нужное вписать/. Еще чаще, как ни смешно, террористы считают себя борцами с терроризмом.

В голове у человека, придерживающихся самых «экстремистских взглядов» нет установки — «я вот экстремист такой». Он не просыпается с мыслью «что бы такого экстремистского сделать?».

Да и вообще, что такое экстремизм? К примеру, если вы считаете, что 2 x 2 = 4 — вы экстремист. Потому что исключаете плюрализм мнений. Уверенность в своей правоте порождает экстремизм. Но никто не помнит, что это мнение может быть правильным!

Поэтому вопрос должен быть проще. Бекболат Тлеухан — вы ваххабит? Тогда будет какой-то толк. И вопрос этот в разных формах должен быть задан несколько раз. Они ограничились одним и еще одним вариантом.

Участие Бекболата Тлеухана в Желтоксан

Возмутил Бекболата результат анализа его ответа на вопрос об его участии в декабрьских событиях 1986 года. Комплекс прибор + актер показал, что Бекболат Тлеухан не участвовал в этом деле. Несогласие с выводом полиграфа привело даже к перепалке.

Тлеухан Бекболат

Мог ли полиграфист быть неправ? Легко, конечно. Да и вообще, наличие Тлеухана с домброй наперевес — не самый значимый фактор в тогдашних событиях. Скорее интересно, где был его брат, чем сам молодой Бекболат.

Должное число намазов от Бекболата Тлеухана

Возмущение Бекболата вызвала реакция на вопрос о том, не пропускал ли он все пять намазов. Полиграфист, сказал, что ответ «нет» неверный. Тут почему-то Бекболата Канаевича Тлеухана понесло как ломовую лошадь то оправдываться, то напрочь отрицать, то уточнять вопрос. Это очень интересный эпизод.

Нелюбовь к коллегам по парламенту

Бекболат Тлеухан Канайулы ответил, что не испытывает неприязни к коллегам по парламенту. Этот ответ посчитали ложью. В итоге все зашло в споры о том, что такое неприязнь и политическая неприязнь. Зато вопрос, хочет ли он быть депутатом дальше не вызвал никаких противоречий. Хочет. И его желание исполнилось.

В конце интервью Бекболат Тлеухан предался шекспировским мыслям. И заявив, что не верит в шайтан-машинку растворился в дыму.

Тлеухан Бекболат и роли второго плана

Но не только звезда шоу — Бекболат Тлеухан — заслуживает похвалы. Актеры второго плана — «полиграфолог» и «паренек» справились с задачей. Они прекрасно играют прохожих, довольно нервных. Парня оторвали от чего-то важного. Похоже он хотел бы быть где-то в другом месте.

Стоит смотреть передачу БлоGпост почаще, она интересна. Но важнее смотреть за Бекболатом Тлеуханом. В сети встречаются крайне однозначные оценки его личности. Уверены, что это не так.

Мы долго думали, что делать с Бекболатом Тлеуханом дальше. Пожалуй советуем оседлать близкого ему конька-горбунка патриотизма с националистическим уклоном. В конечном счете, Бекболат Тлеухан может найти себе пристанище там, в стране двухструнных балалаек, вышиванок с генетическим кодом нации, медведей и вятского кваса. Проворовался Бекболат Тлеухан, а значит должен напирать на патриотизм.

Опасный поэт-песенник, массовик-затейник и опереточный народник более всего на свете старается быть серьезным, чтобы соответствовать высоким стандартам клана Тлеухановых. Ведь все остальные братья — люди положительные, увесистые: генерал и уголовник. Может быть поэтому вокруг депутата Бекболата Тлеухана что-то постоянно происходит. Сейчас, в период парламентской линьки, особенно. Сразу несколько забавных историй циркулируют в СМИ по поводу Бекболата Тлеухана, золотого голоса правящей партии.

Бекболат Тлеухан и ракетные бомбы военно-морского противовоздушного боя

Дурацкое видео опубликовал базирующийся в Киеве оппозиционер Ермек Нарымбай. На его видеоканале вместе с народными историями про неисправные подъезды и личную вину диктатора Назарбаева в разного рода ДТП, свидетельствах о пришествии Тихановской во плоти и разборок с Мухтаром Аблязовым появилась запись какого-то мутного гражданина. Зажатый между массивными задами оперативных работников на заднем сидении какой-то машины он стеснительно поведал о том, что расхищал имущество российской военной части в Приозерске с целью продажи оружия… кому-то в России. При этом своими подельниками он назвал кого-то в КНБ и Бекболата Тлеухана.



Знаете, я верю этому видео. Причина проста: если бы его снимали специально, с целью подставить невинного Бекболата Тлеухана, оно было бы снято более профессионально. «Главный подозреваемый» был бы более внятен. Мог бы назвать суммы и хотя бы название техники, которую они вроде как похитили. Вместо этого мы видим совершенно типичного клоуна — а именно такие и вляпываются в истории.



Настораживает и поведение Бекболата Тлеухана. Обычно он молчит на все обвинения и лишь заказывает Аллаху кары небесные на головы обидчиков. Но не в этом случае: тут почему-то Бекболат решил сразу выпустить эмоциональное опровержение. Дескать и гражданина не знает и к подземным ракетным бомбам морского взлета отношения не имеет.

Кроме опровержения Бекболат Тлеухан сразу выпустил настоящее чернильное облако заявлений о прививках и поспорил с Мухтаром Аблязовым, так как устал заражать ковидом гомосексуалистов. Все это создало для прессы инфоповоды для маскировки скандала с неустановленным чудо-оружием из Приозерска.

Бекболат Тлеухан явно что-то переусердствовал с защитой. В результате подозрения в том, что он причастен к распилу какого-то дурацкого железа (нормальное в Приозерске давно кончилось) только окрепло.