Телеведучий Юрій Горбунов продемонстрував стрункі ніжки

Юрій Горбунов не соромиться показати всю красу чоловічих ніг.

Телеглядачі звикли бачити відомого українського телеведучого Юрія Горбунова у дорогих та гарних чоловічих костюмах. Протягом своєї кар’єри, яка триває щонайменше двадцять років він завжди виглядає з голочки. Його сорочки ідеально випрасувані, а на брюках зроблені ідеальні стрілки.

Юрій обрав собі у дружини також не просту жінку — Катерину Осадчу. Катерина прославилася на всю Україну своїми вишуканими нарядами, а половина телеглядачів дивиться “Світське життя” тільки заради того, аби побачити, який же капелюшок Осадча одягнена цей раз.

Буденне життя

Але то лише образи, адже ці знаменитості не ходять так по вулицях, бо вони також лише прості люди. Підписники Катерини Осадчої досить часто бачать її без макіяжу буденному житті разом з родиною, а Юрій Горбунов розгулює по вулицях у футболках. Але здається на цей раз у нього є невеличкий промах: Юрій Горбунов сфотографувався на пляжі в Арабських Еміратах у коротеньких шортиках, чим не зміг не привернути увагу користувачів соцмережі Instagram.

Ноги – гарна частина тіла

Чоловічі ніжки виявилися досить стрункими та коротенькими. Та здається Катерині Осадчій сподобалося тому, що вона опублікувала цю фотографію на своїй сторінці.

Можливо вона знайшла це фото смішним і вирішила посміятися разом із підписниками. А можливо вона не бачить у таких фоток ніяких недоліків, адже це її коханий чоловік, і вона просто поділилася приємною світлиною. Дивовижно наскільки Юрій здається вразливим на цій фотографії. Звичайно, це лише суб’єктивне враження.

Телеведуча також поділилася світлинами, де зображена вона в купальнику і відео, де вона купається.

: sensatsiya.com