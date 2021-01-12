Ники Хилтон вышла за кофе в очень странном наряде

Представительница знаменитой семьи и светская львица Ники Хилтон часто попадает под прицел фотографов во время своих прогулок по Нью-Йорке. Девушка иногда выходит на прогулки и с дочерьми.

Выбирая вещи для прогулок она особо не заворачивается и часто миллионерку можно увидеть не только в одинаковой одежде, но и в довольно странной. Так вчера во время своего очередного выхода в город звезда выбрала свою любимую коричневую шубу на молнии, черные джинсы и теплую черную кофту. На голове у Ники была шапка, а на лице маска и солнцезащитные очки Ray-Ban.

При этом она обула ботинки от бренда INUIKII, напоминающие луноходы. Такие сапоги очень теплые и удобные, но в городе носить их считается неуместным. Это обувь для отдыха в горах.

: Новости Ю