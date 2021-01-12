Гвен Стефани пять лет ждала расторжения брака от церкви

Католическая церковь наконец-то разрешила аннулировать брак американской певицы и солистки группы No Doubt Гвен Стефани с музыкантом Гэвином Россдейлом.

По информации Us Weekly, официально супруги развелись еще августе 2015 года, но только теперь певица получила официальное разрешение Ватиканского трибунала.

Не дожидаясь решения церкви, Гвен Стефани успела уже обручиться со своей новой любовью – американским кантри-исполнителем Блейком Шелтоном, с которым певица встречается с 2015 года.

О помолвке пара официально объявила в октябре 2020 года.