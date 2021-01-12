Дерматолог рассказала о безобидных изменениях на коже, указывающих на рак

Даже безобидные изменения на коже могут указывать на самые серьезные проблемы со здоровьем, в том числе на развивающийся рак. О неявных угрозах предупредила дерматолог Яэль Адлер из Германии.

Эксперт отметила, что прыщи и воспаления на кожных покровах нередко свидетельствуют о возникновении заболеваний внутренних органов. Экзема может указывать на проблемы с ЖКТ. При этом очень опасным симптомом немецкий дерматолог назвала появившийся без каких-либо видимых причин зуд. Он может быть предвестником диабета и даже онкологии.

Яэль Адлер призвала не игнорировать даже самые на первый взгляд безобидные проявления на теле, а обращаться к профильным специалистам и помнить, что кожа является самым большим органом человеческого тела, а не просто защитной оболочкой. На одном квадратном сантиметре покрова находится около 2 500 рецепторов. Более того, кожа умеет выполнять множество функций и может рассказать немало об организме, но и сама нуждается в защите.

: Новости Ю