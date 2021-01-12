Ризик серцевого нападу зв’язали із захворюваннями порожнини рота

Найчастіше на серцевий напад вказує біль або тиск в грудях. Однак можуть спостерігатися і інші симптоми. І вони здатні здивувати.

Наприклад, попередять про удар деякі ознаки в роті. Інфаркти відбуваються, коли артерія, що постачає серце кров’ю і киснем, блокується. Причиною цього стають жирові бляшки, які утворюються через підвищений рівень холестерину в крові, пише Express.

Також до серцевого нападу призводить запалення кровоносних судин. Його провокують бактерії з ротової порожнини. Як це пов’язано, пояснив професор Адам Тейлор з Ланкастерського університету.

Він сказав, що рот повний хороших і поганих бактерій. Останні особливо інтенсивно розвиваються при запаленнях ясен або зубів. У ряді випадків такі бактерії потрапляють в кровотік, викликають запалення і в підсумку можуть стати причиною серцевого нападу.

Які ж саме ознаки в роті вкажуть на загрозу інфаркту? За словами вченого, стурбованість повинен викликати наліт на зубах, який схожий на липку плівку. Він такий, тому що складається з жиру та інших речовин. І в ньому активно розвиваються погані бактерії.

Також повинен насторожити кислий присмак у роті. Не менш небезпечний біль в щелепі, який багато описують як сильний зубний біль. Доктор Тейлор сказав, що це теж може бути симптомом серцевого нападу.