Медики рассказали о вреде квашенной капусты

Наступил сезон квашеной капусты и врачи решили предупредить, какой вред она может принести для организма человека.

Несмотря на то, что квашеная капуста невероятно полезна для организма, все же есть некоторые ограничения касательно ее употребления человеком. Стоит помнить, что в ней содержится много активных веществ, которые негативно скажутся на больном желудке. Также ее не рекомендовано давать маленьким детям. Если она приготовлена с помощью уксуса, то вообще несет огромный вред как для взрослого человека, так и для ребенка.

Врачи утверждают, что нередко квашеная капуста вызывает газы в желудке и чувство брожения. Ведь в ней содержится много клетчатки и бактерий, которые к этому как раз приводят.

Поэтому она противопоказана людям с гастритом, язвой и другими заболеваниями, при которых кислотность пищеварительных соков излишне повышается.

Также не стоит сильно увлекаться квашеной капустой беременным женщинам. Потому что у них и так образовывается много газов в желудке, а капуста только усугубит ситуацию.

В день рекомендовано есть не больше 150 грамм этого продукта, чтобы не навредить желудку и другим важным органам.

“Квашеная капуста – великолепный источник пищевых волокон, витаминов и кальция. Но люди с заболеваниями поджелудочной железы, желудка и кишечника могут её плохо переносить. Употребление продукта после 17.00, особенно с добавлением сахара, может вызвать отеки и брожение в кишечнике. Поэтому квашеную капусту лучше есть днем и избегать искусственного добавления сахара в ее состав”, – рассказывает диетолог и гастроэнтеролог Ирина Варшавская.