Христина Решетник показала свою ідеальну сукню

Христина Решетник нещодавно народила третю дитину. Ним став син Олександр. Та вона вже хизується своєю фігурою після пологів.

У своєму Інстаграм жінка поділилась фото у новому образі. На ньому Христина позує у розкішній чорній сукні. Особливістю вбрання стала багатошаровість тканини. Вона приховує всі зайві кілограми та сантиметри. Жінка заявила, що це її сукня мрії. Адже вона може їсти скільки хоче Олів’є і це н е буде помітно.

Свій образ Христина доповнила чорними туфлями. Фото було зроблене у дзеркалі гардеробної їхнього дому.

Також жінка показала як прогулялась по коридорі з візочком у цьому образі. Вона опублікувала відео прогулянки з Сашею у Інстаграм.