От гормонов до сосудов: ученые назвали 4 причины постоянного чувства холода

Нет такого человека, который бы никогда не испытывал чувство холода. Особенно часто мы начинаем мерзнуть, когда наступают более низкие температуры. Но некоторым людям холодно в любую погоду – и это может быть спровоцировано рядом причин, пишет британское издание The Conversation.

Средняя нормальная температура тела составляет 36,6 ℃, но нормой считаются отклонения до 0,5 ℃. Температура в состоянии покоя человека меняется в течение 24 часов, достигая максимума около 18:00 и снижаясь до минимума около 4:00.

Разные части нашего тела имеют разную температуру: самая теплая (37 ℃) – прямая кишка, за ней следуют уши, уретра и рот. Подмышка (35,9 ℃) – самая холодная часть нашего тела, которую обычно измеряют.

Ниже приведем четыре фактора, которые влияют на температуру нашего тела и могут быть причиной того, что некоторые люди постоянно ощущают холод.

Анатомия

На самом деле мужчины и женщины создают разное количество тепла, чтобы согреться. У мужчин выше средний базальный уровень метаболизма в состоянии покоя (энергии, сжигаемой в состоянии покоя) из-за более высокой мышечной массы. Это означает, что мужчины естественным образом выделяют больше тепла.

Точно так же слои жира, которые предназначены для изоляции и сохранения тепла, по-разному распределяются у мужчин и женщин. У женщин слой жира под кожей на руках и ногах почти в два раза толще, поэтому теплу от любых нижележащих мышц труднее и дольше добираться до температурных рецепторов в коже, поэтому женщины чаще мерзнут.

Гормоны

У женщин наблюдается циклическое изменение базовой температуры тела, на которое влияют различные гормоны, участвующие в менструальном цикле. Перед овуляцией средняя температура составляет 35,9 ℃, а через несколько дней достигает пика 36,7 ℃.

Ряд половых гормонов взаимодействуют с системой, регулирующей нашу температуру. Например, эстроген увеличивает вазодилатацию, расширение кровеносных сосудов, что помогает снизить температуру тела, тогда как прогестерон имеет тенденцию вызывать повышение температуры тела. Исследования показывают, что синтетический прогестерон, содержащийся в пероральных контрацептивах, вызывает длительное повышение температуры тела.

Хотя более высокий уровень тестостерона у мужчин, по-видимому, не влияет на температуру тела, похоже, что он может заставить мужчин меньше чувствовать холод за счет снижения чувствительности одного из рецепторов, определяющих холод.

Состояние здоровья

Некоторые заболевания и состояния связаны с пониженной переносимостью или повышенным чувством холода.

Болезнь Рейно – это заболевание, при котором некоторые участки тела, особенно пальцы рук и ног (хотя оно также может поражать уши, нос и соски), мерзнут и немеют в ответ на низкие температуры или стресс. Обычно все тело не ощущает холода, но тяжесть пораженных участков может быть невероятно болезненной.

Это вызвано быстрым сужением мелких кровеносных сосудов в этих областях. Женщины чаще страдают от болезни Рейно, как и те, кто живет в более холодном климате. Лечение в первую очередь направлено на предотвращение простуды, факторов стресса, лекарств (некоторых лекарств от простуды), которые могут вызвать сужение кровеносных сосудов, и некоторых изменений образа жизни.

Гипотиреоз – еще одно заболевание, при котором кому-то может стать холодно. Он влияет на щитовидную железу на шее, останавливая выработку достаточного количества гормонов, необходимых для поддержания уровня энергии, волос, кожи, веса и внутренней температуры. Однако гипотиреоз можно лечить синтетическими гормонами.

Проблемы с кровеносными сосудами

Атеросклероз – это сужение кровеносных сосудов из-за образования налета, бляшек из того же материала, который может вызвать сердечные приступы. Существуют разные типы этого состояния, но чаще всего чувство холода вызывает заболевание периферических артерий, при котором артерии, снабжающие кровью конечности, сужаются.

Кровь поддерживает ткани наших конечностей, снабжая их питательными веществами, которые позволяют им продолжать функционировать и вырабатывать тепло – вот почему люди с этим заболеванием могут постоянно чувствовать холод. Если не лечить, симптомы могут прогрессировать до ишемии конечностей, когда кровь полностью прекращается, что вызывает гангрену, необходимость ампутации и, возможно, смерть.