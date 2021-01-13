Тина Кароль удивила поклонников необычным творческим тандемом

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль с завидной регулярностью восхищает поклонников эффектными образами и идеальной фигурой. Артистка умело подчеркивает свои соблазнительные формы и вызывает восторг фанатов.

За официальной страницей Тины Кароль в Instagram следят 1,7 миллионов подписчиков, а также в сети есть масса фан-аккаунтов, посвященных знаменитой блондинке.

К примеру, на днях в сети появилось несколько архивных фото, на которых Тина Кароль запечатлена в компании звездных коллег. Артистка облачилась в элегантное черное платье оригинального кроя от ливанского бренда Monot.

Стоит отметить, что в этом наряде, но с другой прической артистка уже снималась в фотосесии Ксении Каргиной.

Тина Кароль. Фото: Instagram

Тина Кароль. Фото: Instagram

Тина Кароль. Фото: Instagram

Тина Кароль. Фото: Instagram

В комментариях к посту ценители таланта и красоты Тины Кароль осыпали ее восторженными комплиментами.