Оля Полякова примеряла необычный новогодний наряд

Поклонники «суперблондинки» Оли Поляковой неустанно восхищаются ее талантом и красотой, как только в ее микроблоге появляются новые фото. Обладательница длинных ног и соблазнительной фигуры неустанно радует фанатов стильными образами и будоражит фантазию пользователей соцсетей.

Так, на одном из недавних фото, опубликованных в сети, Оля Полякова предстала в роскошном вечернем платье в «полосатый» принт и с открытой зоной декольте. Эффектности образу «королевы ночи» придали белые локоны и выразительный мейкап. Свой look звезда дополнила дополнила элегантными босоножками на каблуках. В комментариях к посту артистка получила массу комплиментов и восторженных отзывов.

Оля Полякова. Фото: Instagram

К слову, подобные фото мелькают в Instagram-аккаунте певицы очень часто:

Оля Полякова. Фото: Instagram

Оля Полякова. Фото: Instagram

Оля Полякова. Фото: Instagram

Стоит отметить, что Оля Полякова относится к категории артистов, которые охотно делятся с почитателями своего таланта не только успехами на творческом поприще, но и подробностями личной жизни. Певица вместе с супругом Вадимом воспитывает двух дочерей – Машу и Алису.

При этом Маша Полякова, по мнению пользователей сети, имеет все шансы пойти по стопам иментой родительницы и занять свое место под шоу-бизнесовым “солнцем”. А сама Оля Полякова рьяно защищает чадо от колких замечаний хейтеров. К примеру, когда “диванные эксперты” нелестно отозвались о фигуре Маши Поляковой, ее популярная родительница резко высказалась в их адрес и настоятельно порекомендовала следить за собственным весом.