Когда гречневая каша становится злом для организма: рекомендации медиков

Гречневая каша, пожалуй, самая популярная из крупяных блюд в Украине да и не только. При этом все наслышаны о полезных свойствах гречки, которые делают ее незаменимым продуктом для людей, соблюдающих диету и стремящихся быть в хорошей форме. Однако наряду с пользой, гречневая каша, особенно при ее слишком частом употреблении, может нанести организму и вред.

О полезных свойствах гречневой каши

Каша из гречневой крупы содержит большое количество аминокислот, которые незаменимы для организма. Кроме этого, она включает в себя сложные углеводы, которые, попадая в желудочно-кишечные тракт, очень долго перевариваются. Благодаря этому после употребления гречневой каши длительное время отсутствует чувство голода.

Благодаря содержанию флавоноидов, кварцетина и рутина, гречневая каша помогает укреплению стенок сосудов и является естественным лекарством для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Она также повышает уровень гемоглобина в крови и снижает кровяное давление.

Некоторые медики даже считают, что она хороша в профилактике онкологических заболеваний.

Однако даже такой, безусловно, полезный продукт, как гречневая каша, может нанести организму и вред. Поэтому, употребляя ее, нужно избегать чрезмерностей.

Гречневая каша может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем

Оказывается, гречневая каша препятствует усвоению кальция организмом. Поэтому, если вы ее едите ежедневно, то рискуете заработать проблемы с волосами, ногтями и, самое главное с костями. Из-за нехватки кальция у человека возникают проблемы с зубами, они начинают разрушаться.

Особенно осторожно нужно включать гречневую кашу в свой рацион женщинам, которым за 45-50 лет. Из-за того, что каша не дает полноценно усваиваться кальцию, она может спровоцировать ломкость костей (остеопороз).

Однако это не значит, что нужно вовсе отказаться от самого популярного блюда из круп. Просто при употреблении гречневой каши, как и любого другого продукта, главный принцип – умеренность. Если вы не будете ею злоупотреблять, то вам удастся извлечь наиболее пользы от приема гречневой каши, а о вреде вы будете знать лишь теоретически.