Медики рассказали о вреде тепличных огурцов

По словам экспертов, зимой ни один овощ не может вырасти без нитратов.

Речь идет не только об экспортной продукции, но и об отечественной тепличной, пишет “Сегодня”.

Для лучшего и быстрого созревания на овощи не жалеют химикаты и у каждого из них есть такие места, в которых нитратов скапливается самое большое количество.

Так, например, у капусты – это верхние листья и кочерыжка. У моркови – серединка. В огурцах больше всего нитратов на кончиках и в кожуре. Специалисты советуют не жалея, отрезать минимум по сантиметру с каждой стороны и лучше избавиться от кожуры. Таким образом продукт станет безопасней для употребления.

Что касается зелени, которая накапливает больше всего нитратов, то ее лучше замочить на полчаса в холодной воде.

Но нитраты наименее опасны среди других опасностей, которые скрывают в себе зимние овощи. Зачастую их все обрабатывают сверху пестицидом под названием дифенол для лучшего хранения.

У пестицидов нет запаха и вкуса. В отличие от нитратов, они не растворяются в воде и не вымываются. Эти вещества оказывают довольно агрессивное влияние на организм.

Также для более красивого вида овощи и фрукты покрывают парафином. Но его можно отмыть в горячей воде.

Также эксперты не советуют покупать чуть завявшие огурцы. А среди овощей, рекомендуемых к употреблению в зимнее время года, они советуют остановить свой выбор на капусте и моркови.

Если все же вам захочется съесть свежий огурец или помидор, не забудьте обработать их как следует.