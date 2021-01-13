Стало відомо, коли біль в спині говорить про хвороби нирок

Біль у спині є однією з найпоширеніших. Особливо часто болить область попереку. Однак неможливо відразу визначити чи є він тимчасовим або говорить про інші серйозні проблеми.

Зазвичай біль в попереку проходить через чотири-шість тижнів. Але деякі люди можуть страждати від нього місяцями. Іноді такі хворобливі відчуття можуть вказувати на захворювання нирок.

Локалізація і тяжкість болю є основними ознаками, за якими можна зробити прогноз про її тривалості. Слід зазначити, що при пошкодженні нирок рідина може накопичуватися в організмі.

Це викликає набряк щиколоток, нудоту, слабкість, поганий сон і задишку. Без своєчасного лікування ситуація може посилитися і нирки можуть відмовити. Нирковий біль зазвичай описується як тупий і постійний, який відчувають в боках, спині або животі, повідомляє Express.

Крім того, при ниркових захворюваннях біль може відчуватися під грудною кліткою. Він гострий і може приходити хвилями, а також іноді поширюється на область паху. Фахівці відзначають, якщо біль не зменшується з часу, то варто обов’язково звернутися до лікаря.