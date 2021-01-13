Что в рекламных статьях о «меценате и миллионере» Владимире Барцакине правда, а что нет

В разное время разными журналистами в СМИ были опубликованы несколько статей о незаурядном и благородном предпринимателе Владимире Барцакине, где в ярких красках описывались его подвиги в бизнесе, благотворительности, личной жизни и так далее. Если обратить внимание, некоторые заметки были помечены «на правах рекламы», то есть резонно предположить, откуда растут уши, и задуматься, а не хочет ли Владимир Барцакин на самом деле заретушировать темные пятна в своей биографии. Копнуть глубже — и о настоящих талантах Владимира Барцакина выяснится масса интересного.

Бизнесмен, спортсмен, дипломат и филантроп Владимир Барцакин, на протяжении многих лет оказывавший поддержку детским домам и спортивным секциям, получил премию «Народное признание» – так начинается одна из статей о Владимире Барцакине в интернет издании Коммерсант Саратов с пометкой «на правах рекламы».

Владимир Барцакин, «меценат и миллионер», «человек сделавший себя сам». Сразу после армии Владимир занялся нефтяным бизнесом, заработал миллионы, но попал под каток не порядочной конкурентной борьбы и был лишён всего компаниями близкими к скандально известному оппозиционеру Борису Немцову. После проблем с фирмами Немцова, Владимир «уехал на Урал», где снова поднялся с нуля, создав успешную риэлтерскую компанию с принципом работы «зарабатывают все». Владимир Владимирович Барцакин один воспитывает сына, помогает детским домам, строит церкви и помогает людям решать иногда не разрешимые вопросы, используя свои связи, наработанные через Академию Проблем Безопасности и Правопорядка при генеральной Прокуратуре РФ. Барцакин В.В. — лауреат премии «Меценат Десятилетия» и премии «Народное Признание». На данный момент занимается юридическими услугами.

Вот краткая выдержка из статей, написанных в разное время, разными журналистами в СМИ. Такие издания как Коммерсант, Е-Вести, Сити-Н, Пронедра и Век писали про незаурядного и благородного предпринимателя Владимира Барцакина!

Так что же в этих статьях, правда, а что нет? Мы постараемся разобрать все по порядку.

Информацию о службе Владимира Барцакина в армии нам найти не удалось. А так же информация о том, что Барцакин действительно занимался торговлей нефтью, и действительно основал агентство недвижимости, подтверждения не получила. Единственная компания, созданная Барцакиным в 2016 году, ООО «Викинг», уже несколько лет имеет более 120.000 рублей долгов перед налоговыми органами и с 2018 года фактически не ведет ни какой деятельности.

Из открытых источников нам удалось выяснить следующие детали из биографии Владимира Владимировича Барцакина 12.09.1968 года рождения. Доверять данным сведениям или нет, конечно же, каждый должен решить сам, но нас всё это заставило серьезно задуматься.

Пятого мая 1983 года, юный Володя Барцакин, учащийся седьмого класса школы-интерната города Белорецк, был впервые арестован и уже 03.08.1983 года, якобы, осужден за кражу на 2 года и 6 месяцев.

15 апреля 1994 года в Москве сотрудниками милиции был остановлен автомобиль ВАЗ-2109, в котором находились не работающие некий Барцакин В.В. и Балуков А.Л., в багажнике автомобиля был обнаружен и изъят пистолет-пулемет марки Томпсон калибра 4.5 мм производства США и два магазина к нему, снаряженные 60 патронами.

31.09.1998 года некий Владимир Барцакин был арестован в Москве Следственным отделом района Южное Чертаново и 27.10.1998 года осужден по статье за незаконное действие с документами на один год и шесть месяцев.

20.01.2000 года упомянутый выше Барцакин В.В. был объявлен в федеральный розыск, как скрывшийся от следствия и обвиняемый в подделке и сбыте поддельных документов (фальшивого удостоверения сотрудника Прокуратуры РФ).

16.04.2004 года Белорецким ГУВД возбуждено уголовное дело по факту завладения мошенническим путем нескольких миллионов рублей и двадцати тысяч долларов у компании ООО «НОРД ОИЛ СЕРВИС», одним из фигурантов данного дела был Владимир Владимирович Барцакин.

В 2014 году Владимир Барцакин, уже осужден по более тяжкой и «авторитетной» статье за мошенничество в особо крупной размере. Следствие выяснило, что Барцакин В.В. мошенническим путем, под предлогом оказания содействия в «непривлечении к уголовной ответственности», завладел денежными средствами в 200.000 долларов США у предпринимателя банкира Двоскина, совместно с адвокатом (бывшим следователем ГСУ МВД РФ) Барчуком и не установленными лицами. Но Владимир Барцакин быстро «осознал свою вину», начал сотрудничать со следствием, выдал следствию своего подельника Барчука, и погасил ущерб нанесенный потерпевшему. А также оговорил знакомого банкира Элана Мироновича Антонова, попытавшись представить следствию факты так, будто именно Антонов Э.М., который даже не был знаком с потерпевшим Двоскиным, являлся организатором преступления. Поэтому глава преступной группы и организатор данной аферы Владимир Барцакин получил даже меньше (всего 1 год и 6 месяцев), чем его помощник Барчук.

Так какие выводы можно сделать из вышеупомянутой информации?!

Владимир Барцакин действительно имел отношение к нефтяному бизнесу, фигурируя в деле об обмане нефтяной компании НОРД ОИЛ СЕРВИС!

Обществу известно множество фактов, когда бандиты и преступники начинали заниматься благотворительностью, ради создания о себе положительного имиджа! Владимир Барцакин, похоже, решил пойти дальше и осознал, что совершенно не обязательно тратить деньги на благотворительность, достаточно оплатить статьи в СМИ у «лёгких на подъём» журналистов (к сожалению, бывают и такие). Не будем тратить время на перечисление фамилий этих тружеников пера, так как статья посвящена не им.

И вот уже мошенник на доверии, нигде не работающий Вова Барцакин (он же Варакин, он же Вова Бобров, он же Барс, он же Барцак Белорецкий, он же Валя), становится уважаемым бизнесменом, меценатом и владельцем компании по юридическим услугам — Владимиром Владимировичем Барцакиным. Конечно, явная безграмотность, как мы видим, выдает в нем уголовника без образования, не сумевшего окончить даже 7 классов средней школы, но люди, обращающиеся к нему за помощью, нуждаются в чуде и хотят верить в чудо! И это чудо обещает им Барцакин, сидя в уютном кресле своего кабинета в роскошном особняке в Истринском районе Московской области. На стене кабинета висят портреты руководителей страны, иконы, а так же грамоты за благотворительность и благодарственные грамоты от различных силовых ведомств. На столе лежат папки и удостоверения с гербом Российской Федерации и надписью «Генеральная Прокуратура РФ». Все это, а так же звания и дипломы о высшем образовании (впрочем, как и биография самого Барцакина), судя по всему, фейк (подделка).

Владимир Барцакин, безусловно, крайне талантливая личность и как мы видим главный его талант – умение лукавить! Беззаветно, красиво и правдоподобно!

В 2012 году Владимир Барцакин развелся со своей женой Мариной Барцакиной и решил забрать у нее сына, маленького Рому Барцакина. Суд Белорецка, в споре супругов Барцакиных за ребенка, встал на сторону отца и решил, что маленькому Роме будет лучше остаться папой. С нигде толком не работающим, не имеющим должного образования и не имеющим удовлетворительной жилплощади, Владимиром Барцакиным. Вот что пишет об этой ситуации мама маленького Романа, Марина Барцакина: «А причины решения суда стали мне понятны, как только я встретилась с судьей, выходящей из его (Барцакина) дома… сама была шокирована этим и до глубины разочарована в суде…» Конечно, это одна из версий развития событий, но выглядит очень правдоподобно, учитывая контакты Барцакина. После того, как Барцакин отобрал у мамы ребенка, он (как утверждает сама Марина Барцакина) он подал на нее в суд на алименты!!! Похоже, Владимир Барцакин инсценировал нападение на него, якобы, родственников жены Марины, а так же заказал рецензию психолога о том, что маленький Роман боится свою маму и ее родственников и хочет жить с папой. Эти «доказательства» легли в основу решения суда оставить маленького Рому Барцакина с папой-дельцом, которое вынесла белорецкая судья Галимова Иделия Анваровна.

Разного рода трюки и ухищрения – это то, в чем Владимир Барцакин действительно преуспел. Как говорит бывшая жена Марина: до рождения сына Ромы у Владимира Барцакина уже было две дочки (Дарья и Марина Барцакины) от двух разных женщин, с которыми он фактически не жил, и не принимал ни какого участия в воспитании дочерей. Почему же Барцакин решил в этот раз забрать ребенка себе? Кажется, что все достаточно банально и просто: на тот момент Владимир уже отошел от образа шпаны из Белорецка и переехал жить в Москву в арендуемый шикарный особняк, в престижном месте, на Ново-Рижском шоссе. И для создания имиджа серьезного бизнесмена со связями, чуть ли не заслуженного работника Генеральной прокуратуры, «решающего серьезные вопросы», ему была нужна полноценная семья. На роль жены подходила любая из его многочисленных молодых девиц, а вот ребенок нужен был настоящий. Когда в 2014 году Барцакина арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах, малолетний ребенок был тем самым козырем, о котором Владимир Барцакин кричал на каждом углу, и в суде, и следствию, и знакомым сотрудникам прокуратуры и министерства юстиции, прося у них помощи. Мол, «как же можно посадить на реальный срок отца-одиночку, который воспитывает малолетнего сына»?! В большинстве явно заказных статей в СМИ публиковалась фото Владимира Барцакина именно со своим маленьким сыном. Да и фраза «клянусь своим сыном» для Владимира Барцакина стала своеобразным заклинанием, которое подтверждало честность и серьезность его намерений в глазах его клиентов и силовиков-коррупционеров. Своим сыном Барцакин клялся везде и постоянно, и полиции и судьям, а так же тем у кого получал деньги за «решение вопросов».

Вторая коронная фраза Барцакина: «Вас боженька накажет». Так Барцакин завуалированно привык угрожать своим врагам.

Сдав своих подельников в 2015 году, и заключив соглашение со следствием, Барцакин отделался крайне малым сроком для совершенного преступления, и уже в 2017 году вышел на свободу. Для продолжения своей деятельности в образе «серьезного решальщика» ему нужны были связи. Но у подобного дельца не могло быть настоящих приличных связей в Москве, поэтому приходилось довольствоваться редкими фамилиями чиновников, которых Барцакин смог обаять и затянуть в свое окружение, если не в реальности, то хотя бы в, судя по всему, придуманных самим Барцакиным легендах.

Главным козырем в колоде «серьезных связей» Барцакина, по видимому, был федеральный судья Московского областного суда Владимир Петрович Зимин. Судья Зимин действительно проникся симпатией к обаятельному дельцу Барцакину и мог помогать Барцакину, добиваться вынесений «нужных» решений в судах, давать ему советы и консультации, как использовать закон, и даже был свидетелем на свадьбе Барцакина с молодой провинциальной девушкой Татьяной (в девичестве Мальцевой), которая взяла фамилию Барцакина.

Вторым тузом в колоде связей Барцакина мог быть глава Министерства юстиции Московской области, земляк Барцакина из Башкирии, Коростылев Владимир Иванович. Еще в 2007 году была опубликована статья «Криминальный приемник», в которой было рассказано про организованное преступное сообщество, в которое входили высокопоставленные судьи, прокуроры и чиновники МВД, обо всем этом в статье журналисту рассказывал лично Владимир Владимирович Барцакин! Тогда же было опубликовано фото, на которой Барцакин позировал с чиновником генеральной прокуратуры Коростылёвым Владимиром Ивановичем и Президентом России Дмитрием Анатольевичем Медведевым!!! Сам Барцакин любил рассказывать, что еще, когда Коростылев работал в прокуратуре города Уфы помощником прокурора города, Барцакин подружился с Коростылевым и обещал ему помощь и связи в Москве. И якобы именно благодаря связям Барцакина, Коростылёв в дальнейшем получил должность главы Министерства юстиции Московской области, а своим партнерам и клиентам Барцакин часто показывал визитку Коростылёва и публично отправлял письма на его личный емеил с просьбами и предложениями, и даже получал ответы от высокого чиновника Минюста. Но мы выяснили, что «личный емеил Коростылёва Владимира», судя по всему, был зарегистрирован самим Барцакиным, и фактически Барцакин вел переписку сам с собой, вводя в заблуждение своих жертв. Фейком, грубо сделанным на фотошопе, оказалась и фото из статьи, где рядом с Барцакиным довольно грубо приставили Коростылева в прокурорской форме и президента Медведева.

Третьим, хоть и сильно постаревшим и потрепанным тузом, в колоде Барцакина, дружбой с которым Володя старался хвастаться при любом удобном случае, стал бывший министр МВД России из начала девяностых, пожилой пенсионер Андрей Федорович Дунаев. Дунаев, так же как и Владимир Барцакин, обосновался в подмосковном Истринском районе. Барцакин якобы обещал помощникам Дунаева помочь с регистрацией дороги и сооружений, в коттеджном поселке, где жил отставной министр, на компанию ООО «Проект Радуга» где Дунаев числится генеральным директором. Барцакин явно заморочил голову окружению Дунаева и помимо регистрации объектов в Истринском районе Московской области, судя по всему, пообещал, добиться возбуждения уголовного дела против должников Дунаева Гасанова Э.Ю. и Кутилиной Е.В. в УВД города Истры. Но, скорее всего, непосредственные близкие отношения между бывшим министром МВД Дунаевым Андреем Федоровичем и уголовником Барцакиным – такой же фейк, как и вся остальная биография Барцакина, созданный лишь для одного, вводить в заблуждение своих будущих жертв.

Так же Барцакин поддерживал дружеские отношения с Якуниным Александром Владимировичем, которому действительно помогал удержаться в кресле главы Солнечногорского муниципального района. По некоторым данным из СМИ, Якунин А.В. — странным способом сумел заполучить должность главы Солнечногорского района, но был отстранен от должности районным советом депутатов. Вот тут то, Якунину, похоже, и пригодилась дружба с Барцакиным, который, через связи с судьей Зиминым, сумел решить спор в суде в пользу Якунина.

Но все эти связи Барцакина в 2017 году стали малоэффективными. Зимин и Коростылев лишились своих должностей, Дунаев состарился и превратился в обычного пенсионера. Люди все меньше и меньше стали клевать на довольно банальные и устаревшие хитрости Барцакина. Денег на красивую жизнь не хватало!

Но талант лукавить, и выкручиваться из безвыходных ситуаций, помогал Барцакину держатся на плаву.

Барцакину удавалось поддерживать хорошие отношения со многими участниками своих схем. И даже после того, как многие родственники или их адвокаты приносили Барцакину деньги и не получали взамен должного результата, у Барцакина получалось «доказать», что в провале виноват вовсе не он, а сложившиеся обстоятельства, третьи лица, а зачастую и сами участники.

Так еще в 2011 году московский адвокат Олег Бессонов обратился к Барцакину с просьбой то ли повлиять, то ли проконсультировать по уголовному делу против его подзащитного, бывшего сотрудника ФСБ Холамханова Марата Заурбековича, которого обвиняли в получении крупной взятки. Барцакин якобы взялся помочь, получил задаток в 150.000 долларов и обещал, что уголовное дело изымут из следствия и передадут в центральный аппарат Следственного Комитета РФ и там, впоследствии, развалят. Далее события развивались примерно так: как доказательство своих возможностей Барцакин предоставил адвокату Бессонову, в качестве образца, копию письма и главка следственного комитета Российской Федерации с требованием «направить уголовное дело №1909807, расследуемое СУ СК РФ по РБ в полном объеме, для проверки состава преступления в отношения Сарбаева Р.С.». Что мол, Барцакин добьётся такого же письма по Холамханову, и уголовное дело против их клиента заберет главк СК. Но данное письмо оказалось явной подделкой (даже написанной с грамматическими ошибками), и дело, расследуемое в отношении их клиента, никуда никто не изымал, и Холамханов в итоге получил реальный срок. При этом Барцакину удалось убедить адвоката Бессонова, что сам Барцакин тут не при чем, и он сделал все что обещал, а Холамханов сам виноват в том, что схема провалилась.

Жертвами Барцакина в 2012 году можно назвать, семью Канисиди из города Анапа. Барцакин якобы представился правой рукой и родственником высокопоставленного прокурора из Москвы Коростылева Владимира и пообещал защиту и «решения вопроса» в споре за недвижимость в г. Анапа. Сестры Канисиди, Лариса и Полина, влезли в долги, собрали круглую сумму и передали ее Барцакину. И далее (как и положено, в данном жанре) были попросту оставлены ни с чем.

Жертвой можно назвать и предпринимателя из г. Краснодара Дымова Артема. Барцакин судя по всему, так же пообещал адвокатам Дымова А.А. из Московской Коллегии Адвокатов «Сфера», что его высокопоставленные покровители из Москвы изымут уголовное № 12001030001000203 из СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару, заберут его в Москву, или повлияют из Москвы на следствие в Краснодаре, и уголовное дело развалится. Конечно же был получен крупный задаток, а далее Барцакин несколько месяцев рассказывал адвокатам Дымова из коллегии «Сфера» различные отработанные истории, о временных сложностях. Мало того, что он явно не отработал свой аванс перед адвокатским бюро и их клиентом, данные адвокаты еще и отработали, по различным заказам Барцакина, около года, бесплатно, в надежде на будущее вознаграждение.

Из анализа личности Владимира, получается, что он привык использовать всех из своего окружения в своих целях. Он наладил отношения с одной из своих дочерей Дарьей Фроловой (в девичестве Барцакиной) еще в 2015 году. Дарья помогала отцу, когда тот сел в тюрьму, вести переговоры с судьёй Московского областного суда. Видимо, что бы Барцакину дали условно – но кто мог быть посредником при возможной взятке в суд? Возможно, это была адвокатесса Вера Гусева, которая не смогла осуществить обещанное, и Барцакин сел на реальный срок.

После освобождения Барцакин попросил свою дочь помогать отцу, налаживать, на первый взгляд, вполне себе легальный бизнес — службу такси. Помощником и начальником в данном малом предприятии стал Ифтихор Шокиров, ранее работавший сторожем в доме, который арендовал Барцакин. Ифтихор Шокиров – родом из Таджикистана, подобрал своих земляков на должности водителей такси. Было закуплено в кредит несколько недорогих иномарок эконом класса. Водители жили в гостевом доме на участке, арендованном Барцакиным, и кроме извоза такси выполняли различные поручения Барцакина. Осуществляли наблюдение и более по указанию шефа. За верную службу Барцакин помог быстро получить Ифтихору Шокирову российское гражданство. Как удалось этого добиться без взяток, не понятно. Бизнес Вовы Барцакина мельчал, денег не хватало! И бывшие друзья, видя, что некогда серьезный «делец» превращается в мелкого бизнесмена – хозяина службы такси, стали относиться к нему свысока и не воспринимать в серьез.

Следует рассказать о настоящих слабостях Владимира Барцакина. Это азартные игры и молодые девушки! Это единственное, ради чего Барцакин был готов на все. Молодые провинциальные девушки быстро влюблялись во Владимира! Он покупал им цветы и нижнее белье, отправлял сообщения со ссылками на романтические музыкальные клипы и возил на отдых заграницу и признавался в любви и вечной верности. И каждую из своих новых любовниц старался использовать для своего бизнеса. Юную девушку из Астраханской области Житникову Е.В. якобы даже втянул в уголовное преступление, а позднее заставил чуть ли не лжесвидетельствовать. Уроженку Белорецка Анастасию Вегерову использовал для оформления автомобиля и последующего написания заявлений в полицию на своих недругов. А Татьяну Мальцеву, бывшую перспективную сотрудницу таможенной службы, сделал своим бесплатным секретарем-референтом и консультантом по таможенным операциям. Но, в итоге, все же, одной из своих любовниц Татьяне Мальцевой предложил руку и сердце и вступил с ней в законный брак. Правда, молодые вместе жили недолго.

Сменяя многочисленных любовниц, на роль которых он подбирал юных провинциальных девушек, Барцакин вечера напролет проводил в казино, а после закрытия игорных домов в Российской Федерации Вова Барцакин стал активным пользователем онлайн казино. Сайты онлайн казино, сайты знакомств, а так же сайты эскорт услуг – это основной набор онлайн меню повесы типа Владимира Барцакина. Барцакин так и не смог скопить состояние, так как чуть ли не все «заработанные» на сомнительном бизнесе средства он проигрывал в азартные игры. А последние два года у него еще и значительно поприбавились расходы, связанные с истринскими полицейскими, а так же истринскими судьями, в имущественном споре с многодетной вдовой Ириной Николаевной Антоновой. Барцакин добился возбуждения против Ирины Антоновой и ее родственников уголовных дел в полиции города Истры и выиграл иск в городском Истринском суде. Но в итоге все обвинения против врагов Барцакина были сняты после проверки в Главном следственном управлении МВД Московской области, а судебные решения Истринского суда в пользу Барцакина были признаны не законными вышестоящим судом Московской области и отменены. Это еще раз показывает, что все связи Владимира Владимировича Барцакина или выдумка, или заканчиваются в границе подмосковного города Истра.

В 2018 году уже потрепанный жизнью пятидесятилетний Владимир Барцакин решился на одну из самых серьезных и крупных схем в своей жизни. Он решил переоформить на себя два дома и два земельных участка находящиеся престижном месте, в деревне Красновидово Истринского района Московской области. Эти дома Владимир Барцакин арендовал у Ирины Антоновой, супруги Элана Мироновича Антонова, банкира, вынужденного уехать из страны вместе с семьей еще в 2015 году, после того как Барцакин фактически оговорил его в эпизоде с вымогательством у банкира Двоскина, судя по всему, надеясь тем самым отвести от себя роль главного фигуранта по уголовному делу.

Барцакин давно жил в Истринском районе Московской области и водил дружбу с истринскими полицейскими, а так же имел выходы на судей истринского городского суда и сотрудников Истринского Росреестра. Видимо, прикинув все за и против, Барцакин решился на эту аферу.

Как Барцакин осуществил переоформление домов, у кого заказывал правоустанавливающие документы, кого привлек в качестве исполнителей? А так же благодаря кому в полиции города Истры стало возможно возбуждение уголовного дела против врагов Барцакина, проведения не законных обысков и давления на свидетелей? И где, в конечном итоге, Барцакин прокололся, мы напишем в следующей статье. Будут подробности, даты, должности и фамилии.

Это отдельная очень занимательная история, когда явная жадность Владимира Барцакина его желание хвастаться и рассказывать «истории», его страсть вести аудиозаписи всех своих переговоров и архивировать все в интернете, а так же его неумение проигрывать, лишила его достойного места жительства, былых связей и почти довели до нового приговора. В этой истории будут и чеченские боевики, и «адвокаты-решальщики», и следователи, подбрасывающие улики, и коррумпированные истринские полицейские, и «подполковники Грозненского РУБОП», криминальные авторитеты, а так же таджикские бандиты-таксисты.

До новых встреч!