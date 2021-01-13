Американские кинокритики назвали лучший фильм 2020 года

Сезон вручения кинонаград за 2020 год открыло Национальное общество кинокритиков США. NSFC вручило свою ежегодную премию в 55-й раз. Триумфатором стала драма «Земля кочевников», победившая в четырех основных номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая актриса».

Сняла картину американка китайского происхождения Хлоя Чжао. Главную женскую роль сыграла известная актриса Фрэнсис Макдорманд (на фото в заголовке). Она является лауреатом двух премий «Оскар». Первую получила за фильм «Фарго» (1997 год), вторую — за «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (2018 год). Кроме того, Фрэнсис трижды номинировалась как лучшая актриса второго плана за роли в фильмах «Миссисипи в огне» (1989 год), «Почти знаменит» (2000 год) и «Северная страна» (2006 год). В активе Макдорманд есть также престижные премии BAFTAи «Золотой глобус». А вот NSFC награждает эту актрису впервые.

«Земля кочевников» рассказывает о женщине, которая потеряла работу и жилье. Она вынуждена в буквальном смысле кочевать по западной части США в небольшом трейлере. В сентябре 2020 года фильм был удостоен главной награды Венецианского международного кинофестиваля — «Золотого льва».

Лучшим актером назван Делрой Линдо, исполнивший главную роль в фильме Спайка Ли «Пятеро одной крови». Это военная драма, в которой рассказывается история пяти темнокожих американцев, сражавшихся во Вьетнаме. Они спрятали там золотые слитки и спустя много лет возвращаются за ними…

Лучшим актером второго плана признан Пол Рэйси, сыгравший в музыкальной драме «Звук металла», рассказывающем о рок-музыкантах. Лучшей актрисой второго неожиданно названа Мария Бакалова. 24-летняя болгарка сыграла в сатирической комедии «Борат 2» дочь главного героя.

В категории «Лучший иностранный фильм» победила румынская документальная лента «Коллектив». В ней рассказывается о страшном пожаре, который произошел в ночном клубе в Бухаресте. В общей сложности тогда погибли 37 человек, более 100 получили тяжелые ожоги.