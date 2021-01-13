Специалисты рассказали, сколько должен длиться здоровый сон

Здоровый сон не должен длиться больше 8 часов. Об этом рассказали ученые, представляющие Тулейнский университет в Новом Орлеане.

Специалисты провели исследования, где на добровольной основе принимали участие люди, страдающие сердечной недостаточностью. У каждого участника эксперимента наблюдались проблемы со сном.

Одни испытуемые страдали от бессонницы, других ночью будил собственный храп, у третьих сон был слишком кратким. Согласно результатам научной работы, человеческий сон имеет пять стадий. Для того, чтобы быть бодрым на следующий день, нужно спать определенное количество часов.

Оптимальным временем ученые считают 7-8 часов, но не больше и не меньше. В таком случае человек будет чувствовать себя отлично, что благоприятно скажется на здоровье. Отмечается, правильный сон убережет человека от сердечной недостаточности в будущем.

Этот синдром может быть бессимптомным, если говорить об острой стадии. Что касается хронической сердечной недостаточности, то здесь присутствуют одышка, отеки и утомляемость.

: Новости Ю