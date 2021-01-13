Яна Соломко опубликовала фото с единственной дочерью от украинского бизнесмена

Яна Соломко опубликовала новое фото в своем микроблоге.

Украинская известная певица Яна Соломко получила огромную популярность после проекта «Холостяк». Девушка два года пела в женском коллективе «Реал О», Яна являлась ведущей солисткой, подарив группе новое дыхание. Однако в скором времени она принимает решение заняться сольной карьерой. На сегодняшний день 31-летняя артистка активно гастролирует и записывает песни.

В 2014 году Яна Соломко вышла замуж за донецкого бизнесмена Олега Солодухова, а спустя год подарила ему дочь Киру. В 2019-м году Яна объявила о разводе с супругом, однако о причинах старается умалчивать.

Певица в своем микроблоге, который насчитывает почти полмилионна подписчиков, опубликовала новое фото, на котором запечатлена со своей дочерью Кирой. Пятилетняя малышка растет точной копией своей звездной мамы.

Поклонники пожелали им всего наилучшего: «Какой красивый щелкунчик😍», «Здоровья и всего самого наилучшего👍🎉 С Новым Годом Любимки», «Девочки!!Желаю вам полные ладошки счастья и безграничной любви!!И конечно же, здоровья,здоровья,здоровья!!🥰», «Какие вы милые!», «Красавица мама и красавица дочка», – отметили пользователи Сети.