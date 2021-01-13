Список симптомов, указывающих на рак ротовой полости

На просторах Сети появился список неочевидных симптомов, указывающих на рак ротовой полости. Данный вид онкологии чаще встречается у представителей сильной половины и обычно поражает людей в возрасте от 40 лет.

Рак полости рта – это, как правило, злокачественное образование, которое поражает губы, а также внутренние поверхности, заднюю стенку носоглотки, слюнные железы и миндалины. Чаще всего данный вид онкологии встречается у курящих мужчин, злоупотребляющих алкоголем.

Симптомы этого заболевания могут быть неочевидными, поэтому медики рекомендуют внимательно следить за состоянием ротовой полости. Данный вид рака крайне агрессивен, к тому же у него невысокий уровень выживаемости.

На онкологию ротовой полости указывают такие неочевидные симптомы, как онемение губ. Причем, данное ощущение может фокусироваться как на отдельных участках, так и не всей слизистой. Помимо этого следует обращать внимание на болезненность, язвы и другие раздражения на языке или полости рта, а также появление утолщений, красных и белых пятен и болей в области челюсти.

Некоторые формы рака проявляются даже белым налетом. Также на развитие онкологии могут указывать проблемы при пережевывании или глотании, изменение голоса и ощущение, что в горле что-то застряло. Медики отметили, что основной причиной развития рака полости рта являются курение и жевание табака.

: Новости Ю