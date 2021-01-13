Вчені рекомендують чистити зуби не так часто

Ми з дитинства знаємо, що чистити зуби треба два рази на день.

Ретельна чистка зубів є аж ніяк не безпечним заняттям, і постійно використовувати для цього зубну пасту і щітку таки не слід. До такого висновку дійшли стоматологи з США.

Незважаючи на поширену думку про те, що після кожного прийому їжі слід якнайшвидше почистити зуби, американські фахівці з Академії загальної стоматології заявили: це шкідливо! Відповідно до проведеного ними дослідження, чистка зубів протягом 20 хвилин після їжі призводить до демінералізації зубів і провокує швидку ерозію емалі.

Справа в тому, що в продуктах харчування міститься кислота, яка руйнує дентин – так називається шар, розташований під зубною емаллю. Починаючи чистити зуби одразу після їжі, ми ніби проштовхуємо цю кислоту ще глибше в структуру зуба, прискорюючи тим самим процес розкладання дентину.

Медики рекомендують вичікувати не менш години, щоб уникнути небажаних наслідків для здоров’я зубів.