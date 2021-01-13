Украинская певица чуть не сгорела во время съемок клипа

MamaRika удивила поклонников шокирующим признанием. Так, она рассказала, что во время съемок очередного клипа чуть не сгорела.

Подробностями этой истории певица поделилась в эфире развлекательного шоу «Хто зверху?» на Новом канале.

“В моей прошлой жизни, когда я еще была Эрикой, есть песня «Любовь не верит цифрам». Помню, что мы снимали видео. По плану, я в образе ведьмы должна была подойти к огромному костру в мой рост и делать движения руками, будто он по моей воле разгорается. На улице тогда было около 0 градусов. Конечно, само оно так не сделается, поэтому с другой стороны стоял парень, который в момент, когда я делаю жест, подливал в пламя керосин. Поскольку я тогда была в синтетической блузке, а на голове – лак, то, сами понимаете, без приключений не обошлось”, — призналась артистка.

И в какой-то момент подул сильный ветер: пламя на мгновение коснулось певицы.

“На мгновение язык пламени коснулся меня. Представьте, даже немного реснички подгорели. К счастью, наверное, ангелы меня вытащили, ведь я очень быстро все смогла потушить. Кстати, где-то в архивах осталось видео, как я горела”, — говорит исполнительница.

Она признается, что эта история научила ее тому, что всегда нужно сохранять предельную осторожность, как бы фанатично ты не относился к работе.