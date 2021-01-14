Перечислены внутренние органы, без которых возможна жизнь человека

В организме человека есть ряд органов, без которых наше существование было бы невозможным. Но без некоторых из них можно жить.

Об этом сообщает Рамблер Ньюс.

Желудок

Существует операция по полному удалению желудка. Сразу после операции питательные вещества придется получать только внутривенно, а через пару-тройку нужно будет сесть на особую диету и каждый день пить витамины.

Поджелудочная и щитовидная железы

Без этих органов можно жить, однако существуют побочные эффекты. Для того, чтобы пациентам с комфортом получать нужные гормоны от собственных желез, им приходится регулярно принимать таблетки и ставить уколы.

Селезенка

Селезенка производит лимфоциты, которые отвечают за состояние иммунной системы. Однако и без этого органа можно жить. После удаления селезенки пациенты становятся крайне восприимчивы к любым болезнетворным бактериям и вынуждены вести очень осторожный образ жизни.

Мозжечок

Врачи до сих пор задаются вопросом, как можно жить без такой важной части мозга. Последний случай агенезии мозжечка был зарегистрирован в 2015 году. Девушка всю жизнь испытывала небольшие сложности с ходьбой и не была лучшей ученицей в классе, однако жила полноценной жизнью и даже родила ребенка.