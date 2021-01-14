Дорофеева и Дантес поделились «ужасами» отдыха на Бали

Бывшая солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева и ее муж – певец и телеведущий Владимир Дантес пожаловались на жесткий отдых на Бали.

Как передает «Хвиля», об этом они написали в своем Инстаграм.

Дорофеевой и Дантесу удалось попасть на Бали до закрытия Индонезии и они провели новогодние праздники на берегу Индийского океана, однако такой отдых разочаровал знаменитостей.

По словам Дантеса, на Бали не найти нормальной туалетной бумаги, ведь она «однослойная, просто папирусная», так что «из-за высокой влажности, превращается в… руку». Он также сообщил, что на острове нет и нормальной еды, в частности, мяса из-за чего приходится питаться одними фруктами.

«Еда тут исключительно заточена под завтраки, максимум бранчи. Нет, тут можно и обедать, и ужинать, но вкусно ли? Есть много веганских заведений, но я не могу судить о них должным образом. Большой плюс – мясо вообще не хочется есть… Зато фрукты залетают лихо!», – рассказал певец.

Кроме того, самым шокирующим пунктом в описании курорта, оказалась разнообразная живность, постоянно появляющаяся в гостиничных номерах.

Так, Дорофеева показала в «Сторис», как к ним в комнату заползла змея. В результате паре пришлось обратиться за помощью к администрации отеля, чтобы они прогнали опасную рептилию. Кроме того, часто в апартаментах можно встретить гекконов, а также различных паучков, жучков и муравьев.

«Если дома у меня появились бы муравьи, сразу бы покупал какие-то средства от них, паниковал. Гекконы… Мне иногда кажется, что они арендодатели местные. Паучки, жучки и т.д. Все кажется абсолютно нормальным. Даже к летучим мышам куда меньше вопросов», – отметил Дантес.

Тем временем, многие поклонники знаменитостей в комментариях признались, что их шокировал рассказ артистов, и на Бали им теперь не хочется. Другие же наоборот лишь посмеялись над невзгодами супругов, которым не нравится роскошный отдых, посоветовав в следующий раз брать с собой туалетную бумагу.