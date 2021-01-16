Основні ознаки депресії

Депресію не слід ігнорувати

До недавнього часу багато хто вважав депресію абсолютно безпечним станом. Але лікарі довели, що депресія – це психічний розлад і стан, з якого далеко не кожен може вибратися самостійно. Важливо вчасно відрізнити патологію від просто поганого настрою.

Що таке депресія?

Депресивний стан – це розлад, при якому спостерігається уповільнений рух, негативне мислення, а також пригнічений настрій. За підрахунками вчених, вірогідність виникнення такої хвороби становить 25-30%. Більшість пацієнтів з депресією – це підлітки, а також люди старше 60 років. Якщо вчасно не звернути на неї увагу і не піти до фахівця, то це призведе до розвитку більш складних розладів, до загострення хронічних захворювань.

Причини депресії: психологічна травма; хронічний стрес; як не дивно, часто виникає на хвилі успіху або під впливом особливих досягнень; занижена самооцінка і схильність звинувачувати себе у всіх бідах.

Щоб успішно вилікувати стан, необхідно знати його ознаки і провокуючі фактори. Перед початком процесу у людей трапляється психологічна травма або велика невдача: звільнення з роботи, загибель близьких родичів, розлучення, вихід на пенсію, банкрутство, невдачі і конфлікти на роботі. Важливе значення має матеріальне становище. Депресії схильні обидві сторони: занадто багаті і дуже бідні громадяни.

Симптоми депресії

Найбільш явна ознака, за якою розпізнають стан – безнадійний погляд на життя, постійне відчуття безпорадності. Пацієнта всюди переслідує думка, що у всіх невдачах винен виключно він, і сенсу в житті немає. Перші зміни в поведінці практично непомітні. Але з часом проблема посилюється супутніми патологіями. Якщо цей стан починає заважати жити і нормально працювати, потрібна допомога фахівця. Такий різновид хвороби називається «клінічна депресія».

Основні ознаки: постійна тривожність; пригніченість і туга; людина не може отримати задоволення від простих речей; постійна дратівливість, гнів, злість на інших людей і агресія; суїцидальні думки, а також розмови про це; апатія; фрустрація.

Крім емоційних складових, помітні і деякі психічні розлади: занижена самооцінка; проблеми з прийняттям рішень; постійна самокритика в свою адресу навіть за невеликі помилки і невдачі; фанатичне слідування за однією ідеєю з постійними роздумами з цього приводу; самобичування і підвищена плаксивість; поведінку пацієнта стає безрозсудним, іноді небезпечним для нього або оточуючих.

Загальний стан здоров’я на тлі депресії також погіршується. З боку фізичних проблем помітні наступні симптоми: швидка стомлюваність і відсутність працездатності; тяжкість в кінцівках, холод і оніміння; мова і реакції на оточуюче стають повільніше; зміна харчових звичок і апетиту; відчуття задишки, утруднене дихання, нестача повітря; може з’являтися біль в грудях, який закінчується гучним плачем; порушення циклів сну, людина може як і спати цілодобово, так і навпаки, постійно ходити млявою і сонною.