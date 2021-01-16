Названо найпопулярніші в Україні авто для бізнесу

Експерти назвали рейтинг покупки комерційних авто в Україні в 2020 році, інформує Твоя МАШИНА.
Як і у випадку з легковими авто, інтерес до машин для бізнесу знизився на тлі карантинних заборон через пандемію коронавірусу. За підсумками року було укладено на 6% угод менше, ніж в 2019 році. Найбільш вдалим виявився грудень. Тоді в Україні продали 1 633 комерційних авто.
Топ-5 брендів авто для бізнесу:
Fiat – 2 008 шт.(+ 35%);
Renault – 1 959 шт. (-21%);
Peugeot – 1 122 шт. (+ 36%);
Ford – 936 шт. (+ 2%);
Citroen – 896 шт. (+ 49%).