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Названо найпопулярніші в Україні авто для бізнесу

16.01.2021

Експерти назвали рейтинг покупки комерційних авто в Україні в 2020 році, інформує Твоя МАШИНА.

Як і у випадку з легковими авто, інтерес до машин для бізнесу знизився на тлі карантинних заборон через пандемію коронавірусу. За підсумками року було укладено на 6% угод менше, ніж в 2019 році. Найбільш вдалим виявився грудень. Тоді в Україні продали 1 633 комерційних авто.

Топ-5 брендів авто для бізнесу:

Fiat – 2 008 шт.(+ 35%);
Renault – 1 959 шт. (-21%);
Peugeot – 1 122 шт. (+ 36%);
Ford – 936 шт. (+ 2%);
Citroen – 896 шт. (+ 49%).

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