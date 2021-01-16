Названо найпопулярніші в Україні авто для бізнесу

Експерти назвали рейтинг покупки комерційних авто в Україні в 2020 році, інформує Твоя МАШИНА.

Як і у випадку з легковими авто, інтерес до машин для бізнесу знизився на тлі карантинних заборон через пандемію коронавірусу. За підсумками року було укладено на 6% угод менше, ніж в 2019 році. Найбільш вдалим виявився грудень. Тоді в Україні продали 1 633 комерційних авто.

Топ-5 брендів авто для бізнесу:

Fiat – 2 008 шт.(+ 35%);

Renault – 1 959 шт. (-21%);

Peugeot – 1 122 шт. (+ 36%);

Ford – 936 шт. (+ 2%);

Citroen – 896 шт. (+ 49%).