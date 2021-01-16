Нацбанк може знизити облікову ставку

У 2021 році Національний банк України буде змушений знизити облікову ставку до 6% річних. Про це повідомляє голова національного банківського регулятора.

Відзначимо, що рівень облікової ставки прямо впливає на відповідну ставку кредитування, яку вітчизняні банки готові надати українцям.

За словами НБУ, регулятор вирішив знизити облікову ставку для того, щоб зберегти відповідну макрофінансову стабільність в умовах глобальної рецесії.

“Наша монетарна політика має два напрямки. Якщо ми будемо бачити, що зростає попит, економіка продовжує відновлюватися, то НБУ може використовувати свої інструменти, щоб повернути інфляцію в запланований діапазон”, – прокоментував глава НБУ.

Нагадаємо, що Національний банк України проінформував про нові правила оповіщення клієнтів.

Так, все банки країни повинні сповіщати своїх клієнтів про зміну тарифів на грошові перекази не пізніше ніж за 30 днів.