Київська митниця вилучила 23 незадекларовані діаманти

Співробітники Київської митниці виявили у міжнародному експрес-відправленні з Індії 23 незадекларованих діаманти, повідомила Державна митниця.

Як зазначила митниця, діаманти було відправлено за адресою жителя Вінниці, в декларації вони були зазначені як “декоративне/штучне каміння”.

Водночас детектор дорогоцінних каменів визначив, що це діаманти розміром від 2,8 до 3 мм, що відповідало маркуванню на упаковці каменів.

“Оскільки в декларації не зазначалися точні достовірні відомості про товар, діаманти вилучено”, – повідомила митниця.