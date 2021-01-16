Повільний безліміт: чому в Україні часто падає швидкість мобільного інтернету

Безлімітний інтернет трактується операторами як тариф, який не має обмежень ні за швидкістю, ні за кількістю інтернет-трафіку. Але на практиці безліміт може часто супроводжуватися раптовим падінням швидкості.

Розповідаємо, чому на безлімітному інтернеті може сильно впасти швидкість, і чим це може бути викликано в українських реаліях.

Проблема з покриттям

Чим далі від користувача розташована станція стільникового зв’язку, тим гірше буде інтернет-з’єднання. Наприклад, вирушаючи в подорож на поїзді, людина часто стикаються з відсутністю нормального зв’язку. Це пов’язано з тим, що в малонаселених або в ненаселених районах відсутні вишки зв’язку, які це з’єднання можуть забезпечити.

Щоб дізнатися, чи потрапляє телефон в зону покриття того чи іншого оператора, потрібно зайти на його сайт і знайти карту покриття. На ній оператори відображають райони, на яких підтримується стабільне з’єднання і висока швидкість. На жаль, інформація тут не завжди актуальна і правдива.

Перешкоди у вигляді стін і будинків

Якщо швидкість на безлімітному тарифі падає тільки всередині приміщення, проблема може полягати в перешкодах, що заважають з’єднанню. Наприклад, в густонаселених областях з великою кількістю висотних будинків і різних сигналів, відбитих від стін, швидкість мобільного з’єднання може впасти в кілька разів.

В такому випадку допомогти повернути високу швидкість в приміщенні зможе тільки фамтосота – мініатюрний пристрій, який представляє собою домашню станцію стільникового зв’язку. Вона підсилює зв’язок на невеликій відстані, проте цього вистачить, щоб повернути стабільне інтернет-з’єднання в квартирі.

Завантажена станція

Частою причиною зниження швидкості, яку озвучують оператори, є завантажена станція. Це означає, що станція, яка обслуговує користувача, отримує занадто велике навантаження від інших людей, які активно використовують інтернет.

Важливо знати, що раптове і короткочасне падіння швидкості можна пояснити цією причиною. Однак якщо швидкість зменшується регулярно, варто пошукати інший фактор.

Неправильно обраний тип мережі

Ця причина може бути актуальна для користувачів, які погано розбираються в мобільному інтернеті і через незнання вибирають низькошвидкісну мережу. Щоб виправити це, необхідно:

Зайти в налаштування телефону.

Вибрати розділ «Бездротові мережі» або «Підключення».

Знайти розділ «Мобільний зв’язок» і в ньому пункт «Режим мережі».

Необхідно вибрати рядок «Авто 4G / 3G / 2G». Після цього телефон почне автоматично підключатися до найбільш високошвидкісної мережі.

Включена роздача мобільного інтернету

Сьогодні практично всі оператори мобільного зв’язку обмежують швидкість роздачі, якщо у клієнта підключений безлімітний інтернет. Тому якщо роздача включена, швидкість не буде перевищувати 128 Кбіт/сек.

Щоб цього уникнути, необхідно або відключити роздачу, або підключити додаткову послугу, яка зніме обмеження швидкості. Перевірити, чи включена роздача, можна наступним чином:

Відкрити параметри телефону.

Вибрати розділ «Інші бездротові з’єднання».

В меню «Режим модема» вибрати «Персональна точка доступу».

Переконатися в тому, що пункт «Персональна точка доступу» неактивний.

Досягнуто неофіційний поріг тарифу

Незважаючи на те, що безлімітний інтернет позиціонується як послуга без обмежень, оператори можуть обмежувати швидкість після проходження певного порогу. У кожного оператора поріг свій. У Київстар це 40 Гб на місяць, у Vodafone 3 Гб на день.

Як тільки користувач витрачає встановлену кількість трафіку, його швидкість обмежується. Зазвичай просадка швидкості помічається в кінці місяця або період оплати – саме тоді багато хто досягає неофіційного порогу. Оператори виправдовують зниження швидкості пунктом в умовах тарифу: “При підвищеному навантаженні на мережу швидкість доступу в Інтернет може бути обмежена“.

Використання файлообмінників

Деякі оператори вказують в умовах тарифу пункт про використання файлообмінників. Якщо клієнт користується ними або торрент-клієнтами, швидкість мобільного інтернету знижується до 128 Кбіт / сек.

Тому багато користувачів помічають серйозне просідання швидкості при скачуванні з файлообмінників великих обсягів даних (фільмів, серіалів і т.д.). Виправити це неможливо, тому перед підключенням безлімітного тарифу рекомендується ретельно ознайомитися з умовами підключення. Багато тарифів не мають обмежень тільки на перший погляд.