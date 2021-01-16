У Польщі знайшли 1000-річний скарб київської княжни Марії

За цю знахідку у XII столітті можна було купити кілька сіл

У Польщі археологи виявили на кукурудзяному полі біля містечка Слушкова великий скарб срібних монет і ювелірних прикрас, що, імовірно, належав доньці великого князя київського Святополка Ізяславича Марії.

Як повідомляє Nauka w Polsce, скарб знайшли археологи на чолі з доктором Адамом Кендзерським з Інституту археології та етнології Польської академії наук. Цей скарб науковці назвали одним з найбільш інтригуючих у Польщі.

Цікаво, що археологи почали пошук після публікації монографії, у якій ідеться про скарб, знайдений у Слушкові ще до початку Другої світової війни. Це був найбільший скарб монет, знайдений будь-коли в Польщі. Він містив 13 061 предмет. Здебільшого складався з монет, були і срібні прикраси.

У листопаді 2020 року археологи приїхали у Слушков, щоб задокументувати свої дослідження середньовічних монет. Вони повинні були сфотографувати місце попередніх знахідок і поспілкуватися зі старожилами. Місцевий священник вказав археологам місце, про яке ще у 1980-х йому розповіли шукачі скарбів. Археологи вирішили перевірити цю легенду і не прогадали: знайшли глечик, наповнений середньовічними динаріями.

Скарб срібних монет-динаріїв XII століття. Фото з сайту visitczechia.com

Крім монет, було знайдено золоті прикраси. Фото А. Kędzierski ©

Усього виявлено 6500 срібних монет, які було складено у лляні мішечки. Знайдено дві золоті обручки, які привернули особливу увагу. На одній з них був напис кирилицею: «[Господ]и помъзи [ра]бесвое[и] Марии». Фахівці розшифрували його так: «Господи, допоможи своїй служниці Марії». За словами професора Адріана Юсуповича, ця обручка, мабуть, пов’язана з київською княжною на ім’я Марія.

«Ми знаємо, що в той час дружиною Болеслава II Кривоустого (князь Польщі з 1102 року) була київська княжна на ім’я Збислава, — розповідає професор Юсупович. — Згідно з письмовими джерелами, у неї була сестра Марія, одружена з Петром Влостовичем (польський воєвода, найближчий радник Болеслава Кривоустого). Поширена думка, що Марія була дочкою Святополка Ізяславича, князя київського».

Датування монет показало, що їх викарбувано в XI і XII століттях, тобто приблизно в той період, коли жила Марія.

«Знайдено горщик, наповнений динаріями. Це надзвичайно цінне відкриття для археологів, істориків й інших фахівців», — каже Адам Кендзерський, керівник розкопок. За його словами, скарб великий, на знайдені монети можна було скупити кілька сіл.

Археологи дивуються, чому такий великий скарб було заховано у Слушкові. Є версія, що за «вчинок, недостойний лицаря», Петра Влостовича «оштрафували» на будівництво 70 церков. В околиці Слушкова є дві церкви, збудовані польським дворянином у XII столітті. Є тут багата дворянська садиба, в якій, імовірно, Петро Влостович міг мешкати деякий час із дружиною.

«Знайдені монети могли бути частиною Маріїного приданого, — вважає професор Юсупович. — Становище чоловіка, можливо, спонукало її заховати придане, до якого пізніше було додано обручку. Можливо, це було зроблено в 1145—1146 роках під час втечі Влостовича із Польщі. На жаль, цю гіпотезу поки що науково не підтверджено, але вона дуже приваблива, оскільки пояснює наявність у скарбі монет, датованих періодом до шлюбу Марії. Якщо припустити, що це було придане, то Марія після вступу в шлюб отримала в дар і польські гроші».

Монети проходять нумізматичну експертизу, яка або змусить дослідників переглянути свої погляди на датування динаріїв, або доведе, що обручка могла і не належати дружині Петра Влостовича.