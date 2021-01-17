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Італійські ЗМІ розкритикували гру футболіста Малиновського

17.01.2021

Півзахисник збірної України вперше з вересня минулого року провів на полі всю зустріч

Про це повідомляє Depo.Сектор з посиланням на

За свої дії українець отримав не дуже приємні оцінки від бергамських ЗМІ.

Calcioatalanta.it виставила Руслану середню шістку і дала такий коментар: “Він завжди небезпечний і ніколи не здається. Але, щоб переконати Гасперіні надавати йому частіше місце в стартовому складі, Малиновський повинен робити на полі більше”.

А tuttoatalanta.com взагалі визнала українця головним розчаруванням в складі “богині”, поставивши йому оцінку 5,5. “Він занадто часто намагається ускладнити гру. Тому багато втрат м’яча. Прямо зараз Малиновський виглядає блідою тінню себе в минулому сезоні”.

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