Ходіння вдома босоніж може привести до болісної хвороби

Ходіння босоніж по твердій підлозі здатне стати причиною нестерпних болів в стопі і захворювання, яке зажадає хірургічного втручання. Детальніше про це розповів лікар, мануальний терапевт і рефлексотерапевт Андрій Кабичкін.

Він уточнив в ефірі радіо Sputnik, що постійне навантаження на п’яту може призвести до формування наросту. Він відомий як п’яткова шпора.

Лікарі називають це захворювання плантарним фаисциитом, воно обумовлено запально-дегенеративними змінами плантарной (підошовної) фасції. У ряді випадків в ході лікування потрібна операція.

Уникнути неприємних наслідків допоможе правильно підібране домашнє взуття. Якщо на підлозі ламінат, лінолеум або плитка, медик порекомендував вибирати тапочки з тонкою підошвою. Однак вони не підійдуть для діабетиків.

Підлога з натурального дерева безпечніше, при цьому краще все одно не ходити по ньому босоніж.

Також Кабичкін дав окремі поради для жінок, які часто носять туфлі на високих підборах поза домом. Зокрема, лікар закликав їх вибирати взуття з невеликим підйомом. Він додав, що їх не варто носити більше трьох годин на день. Інакше це призведе до різних захворювань стоп.