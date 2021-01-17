Ольга Фреймут похизувалась світлиною з чоловіком

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут насолоджується омріяним відпочинком у теплих краях. Разом з сім’єю вона відправилась на Мальдіви. Кожного дня жінка постить нові фото та розповідає, як проводить час.

Не так давно на особистій сторінці Ольги Фреймут з’явилась дуже романтична світлина з коханим чоловіком. В Instagram вона опублікувала фото, на якому позує з Володимиром. Подружжя одягнуло дощовики, адже погода на Мальдівах погана. Закохана пара щиро усміхається, притулившись одне до одного. На світлині Ольга Фреймут продемонструвала своє мокре кучеряве волосся. Також на обличчі знаменитість зробила ледь помітний макіяж.

За словами телеведучої, вона дуже рідко публікує фото з чоловіком. Проте, на цей раз вирішила поділитися романтичною світлиною та потішити шанувальників. Також жінка повідомила, що зовсім не засмучується через погану погоду. Вона отримує задоволення від кожної хвилини та цінує той час, який проводить з сім’єю.

Фани засипали телеведучу компліментами та побажали їй хорошого відпочинку. А ще шанувальники наголосили, що Ольга та Володимир є дуже красивою парою.