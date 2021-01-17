Хлопець влаштував ефектний танець з папугою

Какаду по Одрі та її господар обожнюють влаштовувати спільні танці.

Але так було не завжди. Не так давно Одрі страждала від депресії після втрати попереднього господаря.

Про це пишуть ЗМІ.

Від горя вона висмикувала собі пір’я і ні з ким не хотіла спілкуватися. Але зустріч з новими господарями все змінила.

Поступово птаха почала приходити до тями, проводити багато часу поруч з людьми і в кінці кінців стала справжньою запальничкою, яка влаштовує веселі танці разом зі своїм господарем.

Зараз за життям Одрі спостерігають сотні тисяч передплатників в TikTok і Instagram.