У Карпатах намело вже близько 1 метра снігу

Українські Карпати засипало снігом, висота снігового покриву сягає 96 см. Температура у горах коливається від 16 до 18 градусів морозу. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

“На ранок 16 січня на сніголавинній станції Пожежевська, що біля найвищої вершини Карпат Говерли, температура повітря сягає 16 градусів морозу, хмарно, видимість обмежена. Висота снігового покриву становить 58-96 см, сніг хуртовинний, стабільний”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у районі станції Плай на полонині Боржава на Закарпатті температура також тримається районі 16 градусів морозу, висота снігового покриву становить 34-68 см. Сніг пиловидний, добре закріплений.

На Драгобраті температура сягає 18 градусів морозу, вимота снігового покриву становить 56 см.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, в Україні сьогодні пройде місцями невеликий сніг, вночі і вдень триматиметься мороз.

: УНН