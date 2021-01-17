Стало відомо, коли Xiaomi анонсує Mi MIX 4

Останнім смартфоном Xiaomi лінійки MIX став Mi MIX 3 5G, який був випущений майже два роки тому – в травні 2019. І ось зараз джерела заговорили про довгоочікувану новинку в цій серії – смартфон Mi MIX 4.

Крім того, за словами інсайдера під ніком DigitalChatStation, Mi MIX 4 буде представлений китайським гігантом вже в цьому році. У той же час, чекати, що компанія представить цю модель раніше анонса Xiaomi Mi 11 Pro – не варто. Передбачається, що останній компанія покаже в лютому або березні 2021 року.

Примітно, що згадка про Mi MIX 4, MIUI 13 і Mi Note 11 трохи раніше засвітилися в HTML-коді офіційного європейського сайту MIUI.