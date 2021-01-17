Слава Камінська поділилася своїм особливим настроєм

Співачка Слава Камінська вирішила поділитися станом, який надихає її на створення віршів та всього прекрасного. Співачка також закликала поважати емоції інших.

Солістка «НеАнгелів» Слава Камінська знову вирішила поділитися з прихильниками найпотаємнішим. Зірка зізналася, що хоча всі часто бачать її енергійною та веселою, жінка часто сумує.

Як зауважила сама артистка, саме у моменти, коли їй погано народжуються її найщиріші вірші, які вона ніколи нікому не показує.

При цьому завжди весела і впевнена в собі Слава Камінська запевняє. Що такою її бачать прихильники на сцені. А от поза світом шоу-бізнесу вона може і посумувати, і поплакати.

До того ж у такої, на перший погляд, ідеальної Слави Камінської теж є багато причин для копання в собі та пошуку різних, іноді навіть не існуючих комплексів.

Проте такий стан зіркова красуня не афішує, а лише розповідає про нього тоді. Коли вже все минулося і в це стає важко повірити. Разом з тим артистка зазначає. Якщо людині погано чи просто сумно, то не варто намагатися її розвеселити чи допомогти. Від цього може стати лише гірше.

На привеликий подив, прихильники підтримали таку позицію співачки, проте зауважили, що є ті, для кого сум і позиція жертви стає не просто станом, який іноді буває у всіх. А стилем життя.

Слава Камінська з дітьми

Попри правильні слова та думки, якими поділилася Слава Камінська, знайшлися і ті, хто більше звернув увагу на знімок співачки.

На ньому руденька з “НеАнгелів” постала у дуже незвичному для себе образі. У Слави камінської було розпущене світле волосся з легкою укладкою. а на обличчі легкий макіяж. Доповнила ніжний образ чорна сукня з кружевною вставкою в області декольте.

На думку прихильників улюблена співачка на фото дуже нагадала американську акторку Анджеліну Джолі.