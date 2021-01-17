Екоактивісти вимагають розслідувати смерть червонокнижних журавлів в Асканії-Новій

Народні депутати та зоозахисники просять повідомити, чи відкрите за фактом загибелі рідкісних птахів у заповіднику кримінальне провадження.

Зоозахисники МФО «Гуманна країна» вимагають від високопосадовців негайно розслідувати загибель 46 сірих журавлів у заповіднику Асканія-Нова. Про це на особистій сторінці у Facebook повідомила членкиня Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Юлія Овчинникова.

Звернення надіслали до Голови Національної Поліції України Клименка І. В., Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Магалецької В. В. та т. в. о. Голови Херсонської обласної державної адміністрації Козира С. В.

Вимагають надати інформацію про те, чи було відкрите кримінальне провадження та чи проводиться досудове розслідування за фактом можливого навмисного отруєння червонокнижних птахів.

Також члени МФО просять надати їм інформацію про результати лабораторного дослідження проб ґрунту, які взяли на місці трагедії. Вони мають дати остаточну відповідь на питання, чи була отруєна земля пестицидами чи іншими хімічними речовинами, які могли призвести до смерті птахів.