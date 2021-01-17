У Карпатах зберігається 3 рівень лавинної небезпеки

У Карпатах випало до 50 сантиметрів снігу, температура впала до -15°.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

«В зв’язку з снігопадами і хуртовинами на північно-східних схилах гори Піп Іван Чорнгірський накопичилося 30-50 см. нового снігу. Видимість обмежена, хуртовини, температура повітря -15°», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники рекомендують туристам утриматись від виходу у високогір’я в найближчі дні, адже зберігається 3 рівень лавинної небезпеки.

: Новости Ю