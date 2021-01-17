Нідерландська компанія пропонує автоматичні туалети для корів

Нідерландський виробник обладнання для корівників Hanskamp у середині 2021 року починає продаж системи автоматичного збору сечі корів CowToilet.

Завдяки тому, що сеча збирається окремо, в корівниках утворюється менше аміаку і не шкодить здоров’ю тварин, а пізніше, при вивезенні гною на поля – менше закислюється ґрунт.

Ця система отримала золоту медаль за інновації на ганноверській виставці тваринництва EuroTier 2021.

Про це повідомляється на сайті виробника.

«Інноваційний CowToilet – це автоматична і добровільна система сечовипускання. Для цього використовується природний нервовий рефлекс, який викликає у корови позиви до сечовипускання. Туалет для корів розміщений на спеціальному пункті для годівлі концентратами у корівнику. Після поїдання порції кормів корові пропонується помочитися в туалеті» – йдеться у повідомленні.

Туалет м’яко рухається разом з коровою. Техніка шукає нерв, погладжує його і викликає нервовий рефлекс, який змушує корів мочитися. Сеча збирається у резервуарі CowToilet, а потім вилучається та зберігається вємностях окремо. Потім туалет миється.

Корови з часом звикають мочитися після вживання концентратів.

Очікується, що на 100 корів буде потрібно 4-5 CowToilet.