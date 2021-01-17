17 січня 2021: свята, події, іменини, прикмети

17-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 348 днів.

Іменини:

У неділю, 17 січня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Денис, Марк, Павло, Яків, Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Свята в Україні та світі:

Всесвітній день снігу,

День порушення обіцянок,

День задобрювання телефонного божества,

День дитячих винаходів,

День канатної дороги

Всесвітній день релігії.

Окрім того, у США відзначають – Судний день, День Бенджаміна Франкліна, День гарячого рому з маслом, День обіймів коротунів, День святості людського життя, День бутлегерів, День клієнтського сервісу, в Італії – День святого Антоніо, в Таїланді – День молочних продуктів, у Конго – День пам’яті Патріса Лумумба.

За релігійним календарем сьогодні 17 січня віряни відзначають Собор святих сімдесяти апостолів, який був встановлений Православною Церквою для того, щоб показати рівночестя кожного з сімдесяти і тим самим запобігти розбіжності в шануванні їх. Вони були обрані Господом Ісусом Христом, щоб благовістити Євангеліє у всьому всесвіті. Крім святкування Собору святих апостолів, Церква здійснює пам’ять кожного з них протягом року. Особливо Церква шанує і вихваляє 70 апостолів за те, що вони навчили шанувати Трійцю Єдиносущну і Нероздільну.

Народні прикмети та традиції:

Якщо на деревах багато снігу, то рік буде вдалим для бджолярів.

Чисте небо і повний місяць у Феоктистів день – до сильної повені.

Слабка тяга в печі – до сирої погоди, сильна – до морозу.

Вранці туман – до урожаю ярих.

Безхмарне небо – до затяжних морозів.

Людині, яка вирушала в далеку дорогу 17 січня, в комір зашивали квітку чортополоху, щоб нечиста сила зі шляху не звела, а людина з поганим оком псування не навела.

Крик лисиці, почутий в цей день, обіцяє негоду.

Червона зоря – до вітряної погоди.

Щоб будинок залишили злі сили, що вводять людей в гріх і заважають їм жити, 17 січня необхідно взяти ікону та обійти з нею навколо будинку, читаючи молитву.

У цей день можна дізнатися збудеться ваше бажання чи ні. Для цього потрібно ввечері вийти на вулицю і подивитися на зоряне небо. Якщо ківш великої ведмедиці знаходиться праворуч, то бажання збудеться. Дівчині побачити праворуч чумацький шлях – до заміжжя.

Що не варто робити у цей день: