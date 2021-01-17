Під Маріуполем поліція застрелила директора ринку, який намагався втекти з місця злочину

Наряд поліції викрив групу осіб у незаконній порубці лісу на території Маріуполя. Один із чоловіків хотів поїхати з місця злочину, однак на автомобілі та скоїв наїзд на поліцейського. Правоохоронці відкрили вогонь і смертельно травмували водія.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

Подія сталася 16 січня на околиці селища Сартана. Під час патрулювання група реагування поліції викрила осіб, які здійснювали незаконну порубку лісу. На місце виїхала слідчо-оперативна групу.

Поліцейські виявили чотирьох лісорубів та автомобіль Газель.

Під час документування кримінального правопорушення один із чоловіків, 1987 року народження, намагався покинути місце злочину на автомобілі. На вимоги зупинитися водій не відреагував та збив поліцейського. У відповідь правоохоронці застосували зброю для зупинки авто. При цьому куля влучила у водія.

На місці події працюють керівництво поліції Донецької області, працівники ДБР та прокуратури. Обставини події перевіряються.

За фактом смертельного поранення чоловіка Головним управлінням Нацполіції в Донецькій області розпочато службове розслідування. Постраждалого правоохоронця доправлено до лікарні, ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється.

Видання Новости Донбасса повідомило, що вбитим виявився директор ринку Київський у Маріуполі Володимир Мигоцький.

Як повідомив син вбитого правопорушника Олександр Мігоцький у коментарі виданню, він дізнався про те, що трапилося від свого брата Антона, який був на місці подій.

Антон поїхав на Газелі в селище, щоб витягнути застряглу легкову машину друга. У нього не виходило. Він від’їхав до купи дрів, що лежала поряд, і завантажив кілька колод в задню частину Газелі, щоб навантажити колеса для кращого зчеплення і таким чином витягнути легковик.

У цей момент на машині під’їхав заступник начальника Кальміуського Райвідділу поліції Маріуполя, який звинуватив Антона в незаконній вирубці дерев і зажадав паспорт.

Документів у Антона з собою не виявилося. Він подзвонив своєму батькові, Володимиру Мигоцькому, щоб той привіз паспорт. Мігоцький-старший приїхав у супроводі двох осіб. Він поцікавився у поліцейських, на якій підставі був затриманий син.

«Батько поліцейському задає питання: „Ви його зловили на вирубці дерев або зупинили машину, в якій були дерева? Це різні речі“», — переказав Олександр.

Як повідомив Олександр, його батько почав лаятися з поліцейськими. Після цього він взяв у сина ключі від Газелі, заліз в неї і поїхав. Поліція його «відпустила» на 50 метрів, а після цього відкрила вогонь.