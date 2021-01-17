Компрометуючі мемуари. Меган Маркл засмучена виходом книги своєї зведеної сестри, – ЗМІ

Колишня актриса в останній раз бачила свою зведену сестру, яка живе у Флориді, у 2008 році.

Зведена сестра Меган Маркл, 56-річна Саманта Грант написала компрометуючу книгу про герцогиню Сассекську під назвою The Diary of Princess Pushy’s Sister (Щоденник сестри принцеси-вискочки).

Мемуари, які налічують 330 сторінок та нібито розкриють скандальні факти про колишню актрису, Саманта пише з 2016 року.

Як повідомляє Dailymail, презентація книги відбудеться 17 січня, а для широкої публіки вона буде доступна першого лютого. «Маркл засмучена виходом книги, але не буде демонструвати своє занепокоєння на публіці», — зазначив інсайдер.

«Речі не завжди такі, якими здаються, у світі, де соціальні ярлики визначають, хто ми, як ми живемо і як ми дивимося один на одного», — йдеться в описі книги.

Меган Маркл в останній раз бачила свою зведену сестру, яка живе у Флориді, у 2008 році. У лютому минулого року повідомлялося, що Меган розплакалася після того, як дізналася, що її зведена сестра планує випустити про неї книгу. Герцогиня Сассекська відчула, що сестра «використала її у своїх інтересах».