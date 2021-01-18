Відновити рогівку ока може спеціальний ліпід

Відновити рогівку ока зможуть навіть діабетики з допомогою спеціального різновиду ліпіда.

Їхні результати показують, що ліпід DOPG допомагає загоєнню подряпин на рогівці, які можуть виникнути в результаті травм, наприклад, при випадковому ударі пальцем.

Ці ліпіди були виявлені в клітинах рогівки людини, вирощених лабораторно, а також у здорових мишей і мишей, чия здатність до загоєнню була порушена. Результати дослідження опубліковані в журналі Investigative Ophthalmology and Visual Science.

Отримані дані вказують на те, що місцеве застосування DOPG, можливо, навіть додавання його до існуючих очних крапель, може допомогти в загоєнні рогівки після травми, а також в рамках відновлення після операцій на очах.