На Львівщині чадним газом отруїлась сім’я з двома дітьми

Близько 00:45 год в м. Самбір, в квартирі першого поверху п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Стебельського, 9, отруїлися, ймовірно, чадним газом 4 особи, у тому числі 2 дитини (2016 та 2018 року народження).

Про це повідомляють у Департамені з питань цивілного захисту ЛОДА.

Потерпілі у стані легкого та середнього ступеня важкості, доставлені у Самбірську ЦРЛ.

Будинок обладнано ПГ-4 та двофункційним газовим котлом. Аварійною бригадою ПАТ «Львівгаз» припинено подачу газу до квартири.

Обставини події встановлюються.