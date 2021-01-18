Apple готує великі зміни для iPhone

Компанія Apple готує давно очікувані нововведення в лінійці смартфонів iPhone. Про це розповів редактор авторитетного ресурсу Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman). За даними джерела, Apple почала роботи над моделлю iPhone зі складним екраном. На даний момент розробляються прототипи для внутрішнього тестування. Поки мова йде тільки про тести самих екранів, а повноцінних робочих прототипів ще немає.

Також наголошується, що Apple не вирішила нічого остаточно щодо випуску такого смартфона. Apple розглядає кілька варіантів розмірів складних екраном, включаючи один розміром з 6,7-дюймовий iPhone 12 Pro Max в розкладеному стані.

Гурман вважає, що до випуску складного iPhone нас відділяють «роки», також Apple може вирішити взагалі не випускати подібний пристрій. Що стосується новинки 2021 року Гурман підтвердив, що Apple може назвати лінійку смартфонів не iPhone 13, а iPhone 12S. І хоча зміни дизайну очікуються невеликі, проте, Apple може зважитися на крок, який від неї вже чекають давно – реалізувати прихований під екраном Touch ID.

За словами Гурмана, Apple щосили тестує інтегрований з екраном сканер відбитків пальців. Втім, від Face ID компанія остаточно не відмовиться, рішення будуть доповнювати один одного. Марк Гурман має солідний багаторічний послужний список з витоків щодо продуктів Apple. У минулому році він, наприклад, розкрив лінійку iPhone 12 задовго до анонса, а 2019 року – iPhone 11.