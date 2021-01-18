У Туреччині знайшли листи султанші Надії, яка родом з Тростянця

Надзвичайний і повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга розповів, що в архіві нещодавно був виявлений ряд важливих історичних документів, у тому числі — договір з підписом козацького гетьмана Петра Дорошенка та листи Роксолани, султанші укра­їнського походження.

– Ще бачив листи Роксолани, або Хюр­рем Султан, — султанші українського походження. І директор архі­ву зробив копію цих листів мені. Вона могла писати листи тільки своєму чоло­вікові — султану Сулейману, який вважається одним з найуспішніших султанів. Є листування в контексті її гуманітарних проєктів. Тому що вона будувала багато культових об’єктів по всій Османській імперії. І вони є прекрасним прикладом поетичного мистецтва того часу, — заявив Андрій Сибіга. — Роксолана була далеко не єдиною султаншею українського походження. Відомо ще, як мінімум, про чотирьох дружин правителів родом з території сучасної України. Була й така Надія Тюрхан родом з Тростянця Вінницької області. Також надзвичайно впливова, вона дуже багато зробила для своєї батьківщини, як вважають історики.

Власне її султанство припадало на період Богдана Хмельницького, а потім і на період Юрія Хмельницького. Вдалося також знайти і договір султана з гетьманом Петром Дорошенком, який підтверджує міжнародну суб’єктність козацької держави. Ще одним важливим для української державності документом є знайдений у турецькому архіві оригінал Брест-Литовського мирного договору, яким чотири країни — Австро-Угорщина, Болгарія, Німеччина і Туреччина — визнали суверенітет УНР. Насправді цю знахідку можна розцінювати як історичну сенсацію, тому що в силу певних обставин оригінал Брест-Литовського договору українською мовою і ратифікаційна грамота, на жаль, в Україні не збереглися.