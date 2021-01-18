Президент Владимир Зеленский назначил глав управления Службы безопасности Украины в Кировоградской, Львовской и Николаевской областях. Ими стали Александр Наконечный, Иван Осипчук и Дмитрий Неведров соответственно, передают Українські Новини.

Указы о назначении глава государства подписал 16 января 2021 года.

Рaнee Skelet.Info cooбщaли o тoм, чтo ВСУ oтмeнил укaз прeзидeнтa oб увoльнeнии cкaндaльнoгo Сeмoчкo.

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Президент назначил глав СБУ в трех областях обновлено: 18 января, 2021 автором: Redactor