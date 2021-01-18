У Єгипті розкопали унікальний похоронний храм цариці Наерт

У ході розкопок єгипетські археологи виявили поховальний храм, понад 50 дерев’яних саркофагів та п’ятиметровий папірус із зображенням головного божества давньоєгипетської Книги мертвих.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The National.

Всесвітньо відомий археолог з Єгипту Захі Хавас повідомив про нові знахідки в Сакарі, величезному некрополі стародавньої єгипетської столиці Мемфіс, що входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

За його словами, храм належав королеві Наерт, дружині короля Теті, першого фараона шостої династії, який правив у період Нового царства (16 століття – 11 століття до нашої ери).

Відкриття були здійснені спільно науковцями з інституту Хаваса та Міністерства старожитностей Єгипту.

“Найголовнішим відкриттям, на мій погляд, є храм. Біля цього храму ми знайшли склад, де зберігалися інструменти, які використовували для проведення ритуалів у храмі”, – розповів Хавас журналістам.

За його словами, під час розкопок було виявлено 22 могили. У них було знайдено 52 дерев’яні труни, що належать до періоду Нового царства.

Команда археологів також виявила стародавні статуї, іграшки, дерев’яні човни та поховальні маски.

Як повідомляв Укрінформ, група археологів знайшла найдавніший малюнок тварини в історії людства у печері на індонезійському острові Сулавесі.

Фото з відкритих джерел