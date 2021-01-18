“Антирекорд невдах”: чоловік склав іспит на водійські права зі 158-ї спроби

Агентство з водіння і автомобільного стандарту британського Міністерства транспорту опублікувало статистику “невдах”, яким не вдалося отримати водійські права з першого разу. Антирейтинг очолив англієць, якому знадобилося понад 150 спроб, щоб скласти теоретичний іспит. Про це пише Times Now.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Зазначається, що чоловікові все ж вдалося здати теоретичну частину іспиту зі 158-ї спроби. Тепер йому належить скласти практичну частину.

Друге місце займає 30-річна британка, яка намагалася здати теорію 117 разів і незмінно отримувала “незалік”. На третьому місці 48-річна жінка, яка здала теоретичну частину іспиту з 94-ї спроби.

Практична частина іспиту найгірше давалася 72-річному англійцю, який отримав водійські права лише з 43-ї спроби. З ним змагається 47-річна жінка, яка 41 разів не змогла пройти практичний тест.

: chasdiy.org

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